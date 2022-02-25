В Новосибирске нашли 15-летнего подростка, который пропал после ссоры с мамой

Вечером 24 февраля волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли 15-летнего подростка, который пропал после ссоры с мамой 20 февраля в Кировском районе Новосибирска.
— Он устал, был голодный, ему было сложно найти место для ночлега, и было время подумать. Сейчас он вместе с мамой находится в отделе полиции. Наши координаторы по-нормальному, «по-пацански» поговорили с ним. С ним уже пообщался психолог. Я очень надеюсь, что та проблема, из-за которой мальчик ушел из дома, общими усилиями будет решена и с ним всё будет в порядке. Мы за него очень сильно переживали. Надеюсь, он не очень сильно простыл, — говорит руководитель отряда Алеся Яблонских.
Поиски шли двое суток, в них приняли участие больше 60 человек.
Также в Новосибирске ищут Яна Алексеева. 17-летний парень пропал 11 февраля.