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В Новосибирске пропал 15-летний подросток, он раньше не уходил из дома

В поисках мальчика требуется помощь добровольцев

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В поисках мальчика требуется помощь добровольцев

В поисках мальчика требуется помощь добровольцев

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В Новосибирске ищут 15-летнего Артура Полковникова. 20 февраля он ушел из дома в Кировском районе, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

— Ситуация достаточно банальная: у мальчика произошел конфликт с мамой. Когда она вернулась домой, сына дома не было. На связь он не выходит. Есть вероятность, что его телефон сел. Есть информация, где он находился в первый день после того, как ушел из дома. Где находится сейчас, неизвестно. Из дома он раньше не уходил. Мы очень переживаем за этого мальчика и очень просим вернуться его домой. Мы поможем решить его проблему. У нас есть возможность привлечь к урегулированию вопроса психолога — как личного, так и семейного, — говорит руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Волонтеры ведут активные поиски.

— Сегодня с утра на месте работают наши координаторы и несколько экипажей. Результатов пока нет. Но мы очень надеемся, что мы его найдем. Нам требуется помощь добровольцев и в распространении информации в интернете, — говорит Алеся Яблонских.

Рост пропавшего — 181 см, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет в удлиненную темно-зеленую куртку цвета хаки, синие джинсы, темно-коричневые ботинки.

Также в Новосибирске ищут Яна Алексеева. 17-летний парень пропал 11 февраля.

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пропал человекпоисковый отряд «ЛизаАлерт»
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