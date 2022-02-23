В Новосибирске пропал 15-летний подросток, он раньше не уходил из дома

В Новосибирске ищут 15-летнего Артура Полковникова. 20 февраля он ушел из дома в Кировском районе, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

— Ситуация достаточно банальная: у мальчика произошел конфликт с мамой. Когда она вернулась домой, сына дома не было. На связь он не выходит. Есть вероятность, что его телефон сел. Есть информация, где он находился в первый день после того, как ушел из дома. Где находится сейчас, неизвестно. Из дома он раньше не уходил. Мы очень переживаем за этого мальчика и очень просим вернуться его домой. Мы поможем решить его проблему. У нас есть возможность привлечь к урегулированию вопроса психолога — как личного, так и семейного, — говорит руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.