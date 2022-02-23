В Новосибирске пропал 15-летний подросток, он раньше не уходил из дома

В Новосибирске ищут
— Ситуация достаточно банальная: у мальчика произошел конфликт с мамой. Когда она вернулась домой, сына дома не было. На связь он не выходит. Есть вероятность, что его телефон сел. Есть информация, где он находился в первый день после того, как ушел из дома. Где находится сейчас, неизвестно. Из дома он раньше не уходил. Мы очень переживаем за этого мальчика и очень просим вернуться его домой. Мы поможем решить его проблему. У нас есть возможность привлечь к урегулированию вопроса психолога — как личного, так и семейного, — говорит руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Волонтеры ведут активные поиски.
— Сегодня с утра на месте работают наши координаторы и несколько экипажей. Результатов пока нет. Но мы очень надеемся, что мы его найдем. Нам требуется помощь добровольцев и в распространении информации в интернете, — говорит Алеся Яблонских.
Рост пропавшего —
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