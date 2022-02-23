Водитель Hyundai Creta сбил 8-летнего мальчика — ребенок перебегал дорогу в неположенном месте

В Новосибирске 23 февраля в 14:00 66-летний водитель Hyundai Creta наехал на 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.

— На территории Калининского района водитель 1956 года рождения на автомобиле Hyundai Creta следовал по улице Макаренко со стороны улицы Столетова в сторону улицы Дунаевского и в пути следования у дома № 23 по улице Макаренко совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в сопровождении бабушки, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.