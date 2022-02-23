Водитель Hyundai Creta сбил 8-летнего мальчика — ребенок перебегал дорогу в неположенном месте

В Новосибирске 23 февраля в 14:00 66-летний водитель Hyundai Creta наехал на 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.
— На территории Калининского района водитель 1956 года рождения на автомобиле Hyundai Creta следовал по улице Макаренко со стороны улицы Столетова в сторону улицы Дунаевского и в пути следования у дома
Ребенка доставили в лечебное учреждение. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Новосибирске 22 февраля в 20:22 произошло ДТП на улице Станционной. Столкнулись два автомобиля — Suzuki SX4 и Honda