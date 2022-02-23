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Тема дняСбили 8-летнего мальчика
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Водитель Hyundai Creta сбил 8-летнего мальчика — ребенок перебегал дорогу в неположенном месте

Мальчик был со своей бабушкой

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ДТП произошло 23 февраля

ДТП произошло 23 февраля

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В Новосибирске 23 февраля в 14:00 66-летний водитель Hyundai Creta наехал на 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.

— На территории Калининского района водитель 1956 года рождения на автомобиле Hyundai Creta следовал по улице Макаренко со стороны улицы Столетова в сторону улицы Дунаевского и в пути следования у дома № 23 по улице Макаренко совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в сопровождении бабушки, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Ребенка доставили в лечебное учреждение. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Новосибирске 22 февраля в 20:22 произошло ДТП на улице Станционной. Столкнулись два автомобиля — Suzuki SX4 и Honda CR-V. Спасатели доставали женщину из машины.

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