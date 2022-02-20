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В Новосибирской области поймали еще одного охотника на косуль — каждую оценили в 40 тысяч рублей

При себе у него было две туши

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Им оказался <nobr class="_">37-летний</nobr> житель новосибирского села

Им оказался 37-летний житель новосибирского села

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В Ордынском районе Новосибирской области поймали браконьера. Им оказался 37-летний житель села Нижнекаменка.

— 18 февраля в межмуниципальный отдел МВД России «Ордынский» поступило сообщение от государственного инспектора по охране животного мира о том, что на 46-м и 51-м километрах автодороги село Нижнекаменка — село Завьялово выявлены факты незаконной охоты на диких косуль, — сообщает пресс-служба МВД по региону.

Браконьером оказался 37-летний житель села Нижнекаменка. Мужчину задержали по месту жительства. В салоне его транспортного средства обнаружили две туши дикой косули. Оружие изъяли.

Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Вечером 5 января на трассе между Чулымом и Базово, примерно в 145 км от Новосибирска, сотрудники ДПС совместно с оперативниками Минприроды остановили два автомобиля, в которых находились госинспектор Даниил Казанцев, сын охотоведа Владимира Кораблина и еще двое мужчин. В одной из машин обнаружили тушу лося. Вскоре оперативники нашли место забоя еще пяти лосей в частном охотхозяйстве «Заимка». Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи трех и более животных.

Также в конце января под Новосибирском нашли останки 13 убитых косуль. Под подозрение попали двое полицейских.

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браконьерствоохота на косуль
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