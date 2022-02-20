В Новосибирской области поймали еще одного охотника на косуль — каждую оценили в 40 тысяч рублей

В Ордынском районе Новосибирской области поймали браконьера. Им оказался
— 18 февраля в межмуниципальный отдел МВД России «Ордынский» поступило сообщение от государственного инспектора по охране животного мира о том, что на
Браконьером оказался 37-летний житель села Нижнекаменка. Мужчину задержали по месту жительства. В салоне его транспортного средства обнаружили две туши дикой косули. Оружие изъяли.
Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по
Вечером 5 января на трассе между Чулымом и Базово, примерно в 145 км от Новосибирска, сотрудники ДПС совместно с оперативниками Минприроды остановили два автомобиля, в которых находились госинспектор Даниил Казанцев, сын охотоведа Владимира Кораблина и еще двое мужчин. В одной из машин обнаружили тушу лося. Вскоре оперативники нашли место забоя еще пяти лосей в частном охотхозяйстве «Заимка». Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи трех и более животных.
Также в конце января под Новосибирском нашли останки