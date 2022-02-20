«Я повернула налево и больше ничего не помню»: сибирячка ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала с маленькой дочкой

Сегодня днем, 19 февраля, на улице Богдана Хмельницкого, 25 в Калининском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Хонда-Аккорд» и «Хёндэ-Крета». Изначально сообщали, что пострадала шестимесячная девочка, находившаяся в «Хёндэ-Крета». Но позже выяснилось, что ребенок не пострадал.

