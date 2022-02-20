«Я повернула налево и больше ничего не помню»: сибирячка ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала с маленькой дочкой

Жительница Новосибирска ищет свидетелей ДТП, случившегося накануне. Вечером 18 февраля в поселке Краснообск Новосибирской области столкнулись две иномарки — «Хёндэ» и «Фольксваген».
По информации ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 20:40.
«Хёндэ» двигался по Центральной улице, когда на повороте на Северную улицу в него врезался «Фольксваген» с
— Я ехала по Центральной улице, пересекла светофор на зеленый свет, тут же замигал желтый. Я убедилась, что машины остановились и что для них горит красный, и начала поворачивать налево. Я повернула и больше ничего не помню, — говорит Наталья.
Наталья с дочерью получили сотрясение мозга, у обеих рассечение кожи черепа, дочке его пришлось зашивать. Подруга повредила колено.
— Когда мы вышли, моя подруга спросила у водителя «Фольксвагена»: «Зачем ты ехал на красный?» Он ответил: «У меня есть регистратор, я всё предоставлю». Но затем он свое мнение изменил и заявил, что регистратора у него с собой не было. Сейчас он уже где-то нашел свидетелей. А я без видео и свидетелей ничего не докажу.
Водитель «Фольксвагена» в беседе с НГС заявил, что ехал на зеленый, а видеорегистратор забыл дома.
— Видеорегистратора у меня не было, я его снимаю на ночь, чтобы не украли. Сначала я был уверен, что он у меня есть, но я был в шоковом состоянии. Сработали все подушки безопасности. Были подозрения на перелом третьего и четвертого ребер и пальца правой руки, но в больнице оказалось, что это ушибы. На месте ко мне подошли две женщины, которые в это время переходили дорогу, сказали, что они всё видели, и предложили свои телефоны, — сказал Василий. Скорость, с которой он ехал, водитель назвать затруднился.
Сегодня днем, 19 февраля, на улице Богдана Хмельницкого, 25 в Калининском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Хонда-Аккорд» и «Хёндэ-Крета». Изначально сообщали, что пострадала шестимесячная девочка, находившаяся в «Хёндэ-Крета». Но позже выяснилось, что ребенок не пострадал.