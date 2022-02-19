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Срочно6-месячный ребенок пострадал в аварии
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Шестимесячный ребенок пострадал в аварии у спортцентра «Космос» в Новосибирске

Два автомобиля столкнулись сегодня днем

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В ДТП пострадал маленький ребенок

В ДТП пострадал маленький ребенок

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Сегодня, 19 февраля, в Калининском районе столкнулись автомобили и Honda Accord и Hyundai Creta, есть пострадавшие.

По данным ГИБДД по Новосибирску, ДТП произошло в 13:45 у дома № 25 по улице Богдана Хмельницкого.

Пострадавший ребенок находился в салоне кроссовера

Пострадавший ребенок находился в салоне кроссовера

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— Водитель 1996 года рождения на автомобиле Honda Accord по улице Богдана Хмельницкого двигался со стороны улицы 2-й Краснодонский переулок в сторону улицы Ипподромской и в пути следования совершил столкновение с автомобилем Hyundai Creta под управлением водителя 1991 года рождения, который двигался по улице Богдана Хмельницкого с поворотом на улицу Бардина, — отметили в ГИБДД.

В результате аварии пострадала шестимесячная девочка из Hyundai Creta — у нее сотрясение мозга. Ребенка доставили в больницу.

Прошлым вечером, 18 февраля, в Затулинском жилмассиве произошла авария, в которой пострадал 8-летний мальчик.

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ДТПпострадавшие в ДТП
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