Шестимесячный ребенок пострадал в аварии у спортцентра «Космос» в Новосибирске

Сегодня, 19 февраля, в Калининском районе столкнулись автомобили и Honda Accord и Hyundai Creta, есть пострадавшие.
По данным ГИБДД по Новосибирску, ДТП произошло в 13:45 у дома
— Водитель 1996 года рождения на автомобиле Honda Accord по улице Богдана Хмельницкого двигался со стороны улицы
В результате аварии пострадала шестимесячная девочка из Hyundai Creta — у нее сотрясение мозга. Ребенка доставили в больницу.
Прошлым вечером, 18 февраля, в Затулинском жилмассиве произошла авария, в которой пострадал