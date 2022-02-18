8-летний ребенок пострадал в аварии на Затулинке в Новосибирске

— В 19:30 водитель 1988 года рождения на автомобиле KIA Rio двигался по улице без названия с левым поворотом на улицу Зорге в сторону улицы Громова. У дома № 105 по улице Зорге он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны улицы Громова в сторону остановки общественного транспорта «Затулинский жилмассив», — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.