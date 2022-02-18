18 февраля пятница
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 1/10
usd 75.75
eur 86.13
Тема дняДворняге сделали титановые лапы
Все новости
Все новости

8-летний ребенок пострадал в аварии на Затулинке в Новосибирске

Также пострадал мужчина

762
2Обсудить

Поделиться

На месте работает экипаж ДПС

На месте работает экипаж ДПС

Поделиться

Вечером в пятницу, 18 февраля, в Затулинском жилмассиве произошла авария, в которой пострадал 8-летний мальчик.

Подписчик группы «АСТ-54» поделился видео последствий аварии. На записи видно, что один из ее участников — автомобиль, брендированный «Яндекс.Такси», у которого отвалился бампер. На другой стороне дороги стоит машина, брендированная Uber.

— В 19:30 водитель 1988 года рождения на автомобиле KIA Rio двигался по улице без названия с левым поворотом на улицу Зорге в сторону улицы Громова. У дома № 105 по улице Зорге он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны улицы Громова в сторону остановки общественного транспорта «Затулинский жилмассив», — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля KIA: мужчина 1992 года рождения и мальчик 2014 года рождения. Их увезли в больницу.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сегодня вечером в Краснообске столкнулись две иномарки. Пострадали четыре человека, один из которых — ребенок.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПавария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter