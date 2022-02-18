8-летний ребенок пострадал в аварии на Затулинке в Новосибирске

Вечером в пятницу, 18 февраля, в Затулинском жилмассиве произошла авария, в которой пострадал
Подписчик группы «АСТ-54» поделился видео последствий аварии. На записи видно, что один из ее участников — автомобиль, брендированный «Яндекс.Такси», у которого отвалился бампер. На другой стороне дороги стоит машина, брендированная Uber.
— В 19:30 водитель 1988 года рождения на автомобиле KIA Rio двигался по улице без названия с левым поворотом на улицу Зорге в сторону улицы Громова. У дома
В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля KIA: мужчина 1992 года рождения и мальчик 2014 года рождения. Их увезли в больницу.
На месте ДТП работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Сегодня вечером в Краснообске столкнулись две иномарки. Пострадали четыре человека, один из которых — ребенок.