На скандальной стройке в Новосибирске сгорел вагончик

В Новосибирске 12 февраля на скандальной стройке на Красноярской, 132 загорелся строительный вагончик. Об этом сообщила читательница НГС.
— На скандальной стройке Красноярская, 132 около 5 утра произошел пожар. Напомню, строительство идет на маленьком пятачке между жилых домов, — поделилась читательница НГС Ася, которая проживает в соседнем доме.
В нескольких десятках метров от домов на Железнодорожной, на Красноярской, 132 сейчас идет стройка. Строительство ведет ГК «СМСС». Проект стал самой резонансной стройкой прошлого года: с начала весны жители соседних домов активно выступают против строительства высотного дома на месте, где еще совсем недавно было небольшое здание кондитерской фабрики. Они пикетировали у здания властей, вывешивали протестные баннеры на окна и писали во все инстанции. В результате была создана рабочая группа при районной администрации.
В МЧС не смогли оперативно предоставить комментарий. Корреспонденту НГС не удалось связаться с ГК «СМСС».
Вечером в понедельник, 7 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар в частном секторе на улице 2-й Светлановской.