На скандальной стройке в Новосибирске сгорел вагончик

В нескольких десятках метров от домов на Железнодорожной, на Красноярской, 132 сейчас идет стройка. Строительство ведет ГК «СМСС». Проект стал самой резонансной стройкой прошлого года: с начала весны жители соседних домов активно выступают против строительства высотного дома на месте, где еще совсем недавно было небольшое здание кондитерской фабрики. Они пикетировали у здания властей, вывешивали протестные баннеры на окна и писали во все инстанции. В результате была создана рабочая группа при районной администрации.

