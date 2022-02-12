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На скандальной стройке в Новосибирске сгорел вагончик

Пожар начался около пяти утра

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В пожаре выгорел строительный вагончик

В пожаре выгорел строительный вагончик

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В Новосибирске 12 февраля на скандальной стройке на Красноярской, 132 загорелся строительный вагончик. Об этом сообщила читательница НГС.

— На скандальной стройке Красноярская, 132 около 5 утра произошел пожар. Напомню, строительство идет на маленьком пятачке между жилых домов, — поделилась читательница НГС Ася, которая проживает в соседнем доме.

В нескольких десятках метров от домов на Железнодорожной, на Красноярской, 132 сейчас идет стройка. Строительство ведет ГК «СМСС». Проект стал самой резонансной стройкой прошлого года: с начала весны жители соседних домов активно выступают против строительства высотного дома на месте, где еще совсем недавно было небольшое здание кондитерской фабрики. Они пикетировали у здания властей, вывешивали протестные баннеры на окна и писали во все инстанции. В результате была создана рабочая группа при районной администрации.

В МЧС не смогли оперативно предоставить комментарий. Корреспонденту НГС не удалось связаться с ГК «СМСС».

Вечером в понедельник, 7 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар в частном секторе на улице 2-й Светлановской.

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