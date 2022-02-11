11 февраля пятница
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 1/10
usd 74.72
eur 85.38
Тема дняВвели самоизоляцию для людей старше 60 лет
Все новости
Все новости

В Новосибирске мужчина выпал из окна 16-этажки. В нескольких шагах находились женщина с ребенком

Он погиб на месте

1 339
17Обсудить

Поделиться

Неизвестно, с какой высоты выпал мужчина

Неизвестно, с какой высоты выпал мужчина

Поделиться

В пятницу, 11 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска по адресу: Ключ-Камышенское плато,14/1 обнаружен труп мужчины, который упал с высоты. В момент падения неподалеку находились женщина с ребенком.

— Единственное, что я видела, это хлопок. То, что он упал на козырек и отлетел на асфальт в трех шагах от нас. Я даже голову не думала поднять и посмотреть, что он так: сам прыгал или выпал. И убежали домой. Во дворе скорая стояла, я к ним подошла, сказала про него, — сообщила НГС очевидица.

В полиции подтвердили факт обнаружения по данному адресу мужчины без признаков жизни. В Следственном комитете уточнили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее на остановке на Юго-Западном жилмассиве был обнаружен труп пожилого мужчины.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Следственный комитетпадение с высотыполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter