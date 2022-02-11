В Новосибирске мужчина выпал из окна 16-этажки. В нескольких шагах находились женщина с ребенком

В пятницу, 11 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска по адресу: Ключ-Камышенское плато,14/1 обнаружен труп мужчины, который упал с высоты. В момент падения неподалеку находились женщина с ребенком.
— Единственное, что я видела, это хлопок. То, что он упал на козырек и отлетел на асфальт в трех шагах от нас. Я даже голову не думала поднять и посмотреть, что он так: сам прыгал или выпал. И убежали домой. Во дворе скорая стояла, я к ним подошла, сказала про него, — сообщила НГС очевидица.
В полиции подтвердили факт обнаружения по данному адресу мужчины без признаков жизни. В Следственном комитете уточнили, что по данному факту проводится проверка.
Ранее на остановке на Юго-Западном жилмассиве был обнаружен труп пожилого мужчины.