Прокуратура проверит инцидент со стрелой крана на стройке ЖК «Фламинго» в Новосибирске

Прокуратура Новосибирского района проведет проверку после инцидента с башенным краном на стройке ЖК «Фламинго» по улице Венской. Днем 8 февраля очевидцы сообщали, что упала стрела крана.
— Как установлено, 8 февраля 2022 года в период времени с 11 до 13 часов на территории строящегося жилого комплекса «Фламинго» по адресу микрорайон Фламинго, улица Венская, поселок Мичуринский, Новосибирский район, Новосибирская область произошло обрушение стрелки башенного крана, — рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Прокуратура Новосибирского района организовала проверку соблюдения застройщиком ООО «Жилищная инициатива» требований законодательства о промышленной безопасности, а также строительных норм и правил при проведении работ на строительной площадке.
По предварительной информации, пострадавших при происшествии нет. Для проведения проверки привлекли специалистов инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области и Ростехнадзора, сообщили в прокуратуре.
В декабре на стройплощадке по улице Петухова загорелся 50-метровый башенный кран. На ликвидацию пожара ушло больше двух часов. Огонь повредил обшивку кабины и электрощитовую.