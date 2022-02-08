Стрела крана рухнула на стройке ЖК «Фламинго» в Новосибирске

В Новосибирске на территории строящегося жилого комплекса «Фламинго» по улице Венской упала стрела крана. Инцидент произошел сегодня днем, 8 февраля. Об этом сообщил читатель паблика «АСТ-54» «ВКонтакте», информацию НГС подтвердили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Со слов очевидца, он услышал шум за окном и предположил, что кран разбирают.

— Судя по тому, какой там кипиш и отсутствует техника для перевоза, то походу стрела решила сложиться раньше времени. Сверху видно погнутый элемент, — рассказал свидетель произошедшего.