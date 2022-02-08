Стрела крана рухнула на стройке ЖК «Фламинго» в Новосибирске

В Новосибирске на территории строящегося жилого комплекса «Фламинго» по улице Венской упала стрела крана. Инцидент произошел сегодня днем, 8 февраля. Об этом сообщил читатель паблика «АСТ-54» «ВКонтакте», информацию НГС подтвердили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Со слов очевидца, он услышал шум за окном и предположил, что кран разбирают.
— Судя по тому, какой там кипиш и отсутствует техника для перевоза, то походу стрела решила сложиться раньше времени. Сверху видно погнутый элемент, — рассказал свидетель произошедшего.
В МЧС подтвердили информацию о происшествии. Всё обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.
Застройщиком комплекса является компания «Новосибирский квартал». Там отказались предоставить комментарий по инциденту без официального запроса — мы его направили.
По данным «Контур.Фокус», гендиректором и учредителем ООО СЗ «Новосибирский квартал» выступает Юрий Гатилов, но его доля в уставном капитале компании находится в залоге у ВТБ. Выручка организации на конец составила 541,6 млн, чистая прибыль — 56 млн.
Гатилов возглавляет ряд других новосибирских и алтайских строительных компаний, среди которых — ООО СЗ «Краснообск 10» и ООО СЗ «Кольцово». Также он занимает пост президента ассоциации «Саморегулируемая организация "Алтайские Строители"» и обладает званием «Почетный строитель России».
В ноябре при строительстве 25-этажного дома на улице Большевистской сорвалась люлька с тремя рабочими. Один мужчина погиб на месте, еще один скончался после госпитализации. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).