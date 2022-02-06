«Автор письма требовал 50 тысяч»: кинологи проверили 14 школ под Новосибирском из-за сообщения о минировании

В Искитимском районе Новосибирской области проверили 14 школ из-за сообщений о возможном минировании. Письмо поступило вчера вечером, 5 февраля.
— Автор письма потребовал перевести на указанный счет 50 тысяч рублей. В противном случае он обещал взорвать школы во время занятий. При этом свое сообщение он закончил словами: «Но это может быть и шутка, так что думайте», — сообщили в группе администрации Искитимского района. — Директора 14 школ, в том числе двух линевских, без раздумий сообщили об инциденте в ЕДДС района и правоохранительные органы.
Школы проверяли всю ночь до самого утра.
— Завершающим объектом стала верх-коенская школа, куда правоохранители зашли сегодня, 6 февраля, около семи часов утра. К счастью, информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном учебном заведении, — добавили в администрации.
Утром в среду, 19 января, в ряде новосибирских школах, детских садах и вузах эвакуировали детей и подростков после сообщений о минировании. НГС вел онлайн-трансляцию поступающих от читателей и официальных органов сообщений.