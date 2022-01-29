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Курьер «Самоката» попал в реанимацию после ДТП — его семья ищет свидетелей

Парень частично потерял память, и его родственники хотят разобраться в происшествии

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ДТП произошло в частном секторе улицы Вересаева, недалеко от пешеходного перехода

ДТП произошло в частном секторе улицы Вересаева, недалеко от пешеходного перехода

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Вечером 28 января на улице Вересаева курьер «Самоката» на велосипеде попал в ДТП — молодой человек получил серьёзный ушиб головного мозга и с частичной потерей памяти попал в реанимацию.

О происшествии журналисту НГС рассказала мама пострадавшего Наталья — сама она знает только некоторые детали со слов очевидцев.

— Он ехал по краю дороги. Инспекторы ГИБДД, вроде как, говорили, что водитель не соблюдал дистанцию и врезался в сына, он упал, и велосипед на встречную полосу вылетел. Кто-то говорит, что он по диагонали пересекал (дорогу), но там сугробы, куда бы он её пересекал? — рассказала Наталья.

Она отметила, что её сын второй год работает в «Самокате», до этого в ДТП не попадал. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии. Его семья ищет очевидцев, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Журналист НГС также направила запрос в ГИБДД с просьбой прокомментировать ДТП.

Курьеры «Самоката» сравнительно нечасто попадают в новостные сводки — крупным происшествием стала массовая драка, которую они устроили в начале года. Всех пятерых участников потасовки отстранили от работы после внутренней проверки.

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ДТП с велосипедистомПервомайка«Самокат»
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