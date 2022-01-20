Курьеров «Самоката» лишили работы после массовой драки в Новосибирске — что они говорят о потасовке

В службе доставки «Самокат» закончили проверку после массовой драки, которая произошла в Новосибирске 7 января. По ее итогу от доставки продуктов «Самоката» отстранили всех сотрудников, которые участвовали в драке. Это пять человек.
В пресс-службе компании корреспонденту НГС пояснили, что решение об увольнении будет принимать не «Самокат», а компания-партнер, которая сотрудничает с курьерами в Новосибирске. В пресс-службе «Самоката» оперативно не смогли уточнить, что за компании работают напрямую с курьерами.
«Я начал отъезжать от них. Они начали пинать машину»
НГС поговорил с двумя участниками драки:
Сергей работал в «Самокате» три месяца автокурьером. 7 января он поехал на заказ, когда к его машине подошли четыре человека и начали бросаться на капот.
— Я начал отъезжать от них. Они начали пинать машину. Я спросил их: «Что вы делаете?» Я от них зашел в «Пятерочку» и позвонил ребятам. Сказал: «Ребят, подойдите, у меня тут небольшой казус». Потом я смотрю — они забегают за мной, начинают толкать. Я им говорю: «Подождите, давайте на равных поговорим». Я вышел из «Пятерочки» и увидел, что у меня машина разбита. Никого рядом нет, — рассказал Сергей.
В итоге к магазину на помощь коллеге приехали 4 курьера из «Самоката». Один из них, Виктор, рассказал корреспонденту НГС, что в момент начала драки он был недалеко.
— Он мне позвонил и говорит, что сейчас будет драка. Я был неподалеку на заказе, выехал до него. Он стоит рядом с разбитой машиной и сам побитый. Он рассказал, что в магазине драка произошла и ему пнули по машине из-за того, что я проезжал мимо чуваков. После того как я пришел, мы встали рядом с машиной, думали, что делать. Там не было стекол, аккумулятор украли. Потом мы увидели, что из-за угла дома выходят несколько человек с битами, с матами идут на нас. Мы начали уходить от них, — поделился студент.
Виктор, по его словам, просил компанию парней успокоиться и починить машину. Как рассказал Виктор, от парней чувствовался запах перегара.
— Мы от них начинаем уходить. Мы через пару домов прошли, и там уже один из мужиков поймал Сергея. Проезжали какие-то парни на машине, спросили, нужна ли нам помощь. Мы сказали, что помощь не нужна, и завязалась вся эта потасовка. После один из мужиков убежал, мы тоже начали уходить от них, — говорит Виктор.
Обещали вернуть аккумулятор
На следующий день один из тех, кто участвовал в драке, по воспоминаниям Виктора, приехал к курьеру «Самоката». Приехавший признался, что его компания была неправа в драке и что они готовы вернуть аккумулятор.
— В итоге они сказали, что оставят в центре формирования заказов аккумулятор от «Самоката». Мы приехали на этот адрес, но там ничего не было. Мы оставили номер телефона директору этого центра, и он сказал, что, если что-то останется, он нам позвонит. До сих пор звонка не было, — рассказал Виктор.
Сергей тоже связывался с нападавшими, и те признали свою вину.
— Мы уже потом с этими людьми связались, они сказали, что они неправы. Ни у них, ни у нас никаких претензий не было, — поделился Сергей.
После драки в «Самокате» началась внутренняя проверка. По ее итогу, как рассказали бывшие сотрудники, ребят сначала устранили, а сейчас их уже официально уволили. При этом сами курьеры затруднились уточнить, с кем у них был заключен договор.
— Нам сказали, что мы неправы в этой ситуации. Хотя видео просто скреплено неправильно. Сначала мы от них уходили, а потом началась драка. Там, если смотреть, видно, как эти трое налетели на нас. Нам не стоять и не смотреть, как нас бьют. Мы ответили. Мы же не будем раздеваться на улице, чтобы не портить репутацию компании. Мы всё понимали, но не думали, что руководство решит нас уволить, — поделился Виктор.
Инструкция от «Самоката»: как вести себя при нападении
Как пояснил Виктор, сейчас в «Самокате» вышла инструкция, как именно вести себя при угрозах. Инструкция есть в распоряжении редакции НГС.
— Там пишут, что, если драка будет, вы должны закрыть двери и уехать. А как ее закрыть? У меня
В пресс-службе «Самоката» подтвердили, что после драки в Новосибирске для сети вышли рекомендации, как вести себя в случае нападения.
— На данный момент все участники драки отстранены от доставки заказов в «Самокате». Решение о возвращении курьеров к работе с «Самокатом» будет приниматься индивидуально после дополнительной проверки компаниями-партнерами сервиса, — пояснили в пресс-службе сети.
В Новосибирске ночью с 7 на 8 января рядом с подъездом на улице Громова, 7 в Затулинском жилмассиве произошла драка. На месте конфликта присутствовали восемь человек, одного из них сильно избили.