Курьеров «Самоката» лишили работы после массовой драки в Новосибирске — что они говорят о потасовке

«Я начал отъезжать от них. Они начали пинать машину»

НГС поговорил с двумя участниками драки: 18-летними Сергеем и Виктором (имена изменены), они рассказали, как развивались события.

Сергей работал в «Самокате» три месяца автокурьером. 7 января он поехал на заказ, когда к его машине подошли четыре человека и начали бросаться на капот.

— Я начал отъезжать от них. Они начали пинать машину. Я спросил их: «Что вы делаете?» Я от них зашел в «Пятерочку» и позвонил ребятам. Сказал: «Ребят, подойдите, у меня тут небольшой казус». Потом я смотрю — они забегают за мной, начинают толкать. Я им говорю: «Подождите, давайте на равных поговорим». Я вышел из «Пятерочки» и увидел, что у меня машина разбита. Никого рядом нет, — рассказал Сергей.



В итоге к магазину на помощь коллеге приехали 4 курьера из «Самоката». Один из них, Виктор, рассказал корреспонденту НГС, что в момент начала драки он был недалеко.



— Он мне позвонил и говорит, что сейчас будет драка. Я был неподалеку на заказе, выехал до него. Он стоит рядом с разбитой машиной и сам побитый. Он рассказал, что в магазине драка произошла и ему пнули по машине из-за того, что я проезжал мимо чуваков. После того как я пришел, мы встали рядом с машиной, думали, что делать. Там не было стекол, аккумулятор украли. Потом мы увидели, что из-за угла дома выходят несколько человек с битами, с матами идут на нас. Мы начали уходить от них, — поделился студент.