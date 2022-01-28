«Ребенок не подходил с жалобами»: как прошла тренировка на батутах, после которой 7-летний мальчик попал в больницу

В спортивно-оздоровительном комплексе «Армада» в Краснообске рассказали, что произошло в тот день, когда
Информация об инциденте появилась накануне, 27 января. В прокуратуре сообщили, что следователи начали проверку после того, как 21 января мальчика доставили в больницу.
Директор «Армады» Андрей Петухов объяснил корреспонденту НГС, что 15 января, когда ребенок был в спорткомплексе, он и его родители не сообщали о плохом самочувствии. В спорткомплексе действует правило — если посетитель жалуется на любое недомогание, то на место вызывают скорую помощь. Этого не делают только в случае отказа родителей.
— После того, как мы прочитали новость, мы разобрались в ситуации и поняли, о каком мальчике идет речь. Полностью просмотрели запись его занятия, поговорили с инструктором, который с ним работал. Судя по видео, прошла обычная тренировка, ребенок не совершал опасных прыжков, сальто и так далее. Прыжки на батуте, разминка, заминка прошли по правилам. Ребенок не подходил с жалобами. В конце тренировки он подошел к маме, они вышли из зала, оба улыбались, отдали ключ-карту. Мы убедились в том, что никакого обращения 15 января от них не было. Больше к нам никто не обращался — ни Следственный комитет, ни мама ребенка, — рассказал НГС Андрей Петухов.
Также в «Армаде» объяснили, что спорткомплекс регулярно проверяют на безопасность специалисты Роспотребнадзора.
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