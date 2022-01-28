«Ребенок не подходил с жалобами»: как прошла тренировка на батутах, после которой 7-летний мальчик попал в больницу

В спортивно-оздоровительном комплексе «Армада» в Краснообске рассказали, что произошло в тот день, когда 7-летний мальчик получил там компрессионный перелом позвоночника 15 января.

Информация об инциденте появилась накануне, 27 января. В прокуратуре сообщили, что следователи начали проверку после того, как 21 января мальчика доставили в больницу.

Директор «Армады» Андрей Петухов объяснил корреспонденту НГС, что 15 января, когда ребенок был в спорткомплексе, он и его родители не сообщали о плохом самочувствии. В спорткомплексе действует правило — если посетитель жалуется на любое недомогание, то на место вызывают скорую помощь. Этого не делают только в случае отказа родителей.