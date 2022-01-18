«Три пластины в позвоночнике»: новосибирец упал с кедра во время заработков на Дальнем Востоке — денег он не получил

«Работа несложная, шишки на земле валяются»

В конце августа 2021 года Владлен Ванин, занимаясь упражнениями на брусьях во дворе, разговорился со своим знакомым спортсменом. Тот рассказал, что скоро поедет на заработки на Дальний Восток — собирать кедровые орехи, это хорошо оплачивается: за месяц можно получить 80 000 рублей, а то и больше.



— Он сказал, что работа несложная, шишки эти кедровые на земле валяются: просто собирай в мешки и сдавай. Звучало это заманчиво, мне нужны были деньги, я согласился, — рассказывает Владлен.



«Прощайтесь, в тайге связи не будет»