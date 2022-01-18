«Три пластины в позвоночнике»: новосибирец упал с кедра во время заработков на Дальнем Востоке — денег он не получил

Житель Новосибирска Владлен Ванин повредил позвоночник во время заработков на Дальнем Востоке: он сорвался с кедра. Сейчас ему предстоит долгий курс реабилитации, здоровье подорвано до конца жизни. Кроме того, Владлен заявляет, что его обманул работодатель: парню не заплатили за сбор шишек, которым он занимался полтора месяца. Телефоны бывших начальников недоступны, у него также нет трудового договора на работу. Владлен рассказал корреспонденту НГС о главной ошибке своей жизни, а также отметил, что не видит смысла обращаться за защитой своих прав, так как у него нет доказательств своей работы. НГС также поговорил с юристом, чтобы выяснить, есть ли шансы у парня добиться справедливости.
«Работа несложная, шишки на земле валяются»
В конце августа 2021 года Владлен Ванин, занимаясь упражнениями на брусьях во дворе, разговорился со своим знакомым спортсменом. Тот рассказал, что скоро поедет на заработки на Дальний Восток — собирать кедровые орехи, это хорошо оплачивается: за месяц можно получить
— Он сказал, что работа несложная, шишки эти кедровые на земле валяются: просто собирай в мешки и сдавай. Звучало это заманчиво, мне нужны были деньги, я согласился, — рассказывает Владлен.
«Прощайтесь, в тайге связи не будет»
Мама 18-летнего парня пыталась отговорить сына. Но он в ответ показал купленный работодателями билет до Спасска-Дальнего (
— В Дальнегорске нам сказали: звоните родителям, прощайтесь, в тайге связи не будет. Хотя до выезда говорили обратное. Это был первый тревожный для меня звоночек. Но назад дороги не было уже: назвался груздем — полезай в кузов. Нас повезли в лагерь в тайге (километров 100 до ближайшей дороги). Там была баня, повар, который готовил нам еду, условия для проживания и труда в целом нормальные, — продолжил рассказ Владлен.
Оказалось, что кедровые шишки на земле не валяются, за ними нужно лезть наверх. Первые четыре дня новички занимались собирательством: поднимали то, что старшие сбили с кедра. Бригадиры подначивали: «Хочешь нормально заработать — лезь!»
Сорвался с дерева спустя месяц
Поборов страх высоты, парни постепенно начали полноценно работать. В понимании бригадиров это означало взбираться на деревья с помощью специальной обуви с шипами (когти) без поясной страховки, трясти ветки, чтобы спелые шишки падали на землю.
— У меня сразу хорошо начало получаться. Работа тяжелая, там кедры высотой этажей в десять, а то и 12 бывало, я в день по 5 деревьев обрабатывал. Спустя месяц со дня приезда в лагерь я сорвался, очнулся уже в больнице. Меня обследовали, сказали, что я цел, ничего не переломано. Хотя самочувствие говорило обратное, — рассказывает Владлен.
Денег на обратный билет парню не дали, как и на съем квартиры на пару дней до отъезда. Платить пришлось родителям.
Остальные члены бригады отработали в тайге полтора месяца, тоже ехали домой за свой счет. Работодатели говорил: продадим орех — рассчитаемся. Ни Владлен Ванин, ни его друг, ни остальные (не считая так называемых старших) не получили ни рубля. Бригадиры сменили сим-карты, связаться с ними поехавшим на заработки ребятам не удается. С позвавшим их в тайгу товарищем-спортсменом ребята также не могут созвониться: «Абонент временно недоступен». Корреспондент НГС также безрезультатно позвонил по всем номерам, которые предоставил Владлен.
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До конца жизни не смогу поднимать тяжести»
По приезде в Новосибирск Владлена обследовали в НИИТО, диагностировав множественные переломы девяти позвонков, двух ребер и хрящевых отрезков. Врачи сказали, если не прооперировать, пациент не сможет ходить. Владлен получил квоту, к счастью, бесплатная операция прошла успешно.
— У меня сейчас три пластины в позвоночнике. Я до конца жизни не смогу поднимать тяжести, мне предстоит долгий период восстановления — только недавно вставать начал спустя полгода почти. Эта история стала мне уроком, надо было прислушаться к родителям и не лезть в эту авантюру, — подытожил Владлен.
Жаловаться не на кого
Обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и полицию Владлен с товарищем не стали: не видят смысла из-за отсутствия трудового договора. Также у них нет понимания, на кого конкретно жаловаться: имен и фамилий работодателей новосибирцы не знают.
По мнению юриста Сергея Гладких, можно попытаться привлечь недобросовестных бригадиров к ответственности за невыплату зарплаты и полученные травмы. Но шансы на успех не очень высоки с учетом того, что люди до сих пор не озаботились сбором доказательств.
— Статьей 16 Трудового кодекса предусмотрен факт, что трудовые отношения между работником и работодателем возникают не только при наличии трудового договора, но и на основании фактического допущения работника к работе. За нарушение трудового законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность, особенно — при наступлении несчастного случая на производстве. Однако правоприменительная практика в данном случае зависит от доказательной базы и непосредственного желания надзорных и правоохранительных органов разобраться в ситуации, — прокомментировал юрист Сергей Гладких. — Если будет установлено, что несчастный случай на производстве произошел только вследствие небрежного поведения самого пострадавшего, суд может вынести и оправдательный приговор работодателю.
16 января НГС рассказал о металлурге, который требует с работодателя пять миллионов рублей за отрезанную ногу: ее ампутировали после несчастного случая на производстве. Проверка специальной комиссии показала: на предприятии нарушены правила техники безопасности при организации рабочего процесса. То есть в случившемся есть вина руководства. Рабочий и начальство завода так и не договорились по поводу суммы компенсации за искалеченную ногу.