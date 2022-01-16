Рабочий против завода. Металлург требует пять миллионов рублей за отрезанную ногу

Наконец стал зарабатывать нормально. 45 тысяч

Мы разговариваем с Сергеем в крохотной служебной комнате общежития, он живет тут с женой Татьяной и двухлетним сыном. Это жилье дали его супруге от городской больницы, она работает там акушеркой.



Семь лет назад Сергей вместе с семьей приехал на Урал из Донбасса, спасаясь от войны, бомбежек и обстрела. Приехали в Каменск-Уральский, тут живут их родственники — тетя Татьяны, преподаватель музыки.



Вышли на работу, Татьяна — в городскую больницу. Сергею было гораздо тяжелее с трудоустройством, его трудовая книжка была уничтожена после авиаобстрела шахты под Донецком, где он работал. В итоге документов, подтверждающих его разряд и стаж работы, у него не осталось. В службе занятости предложили работу в ЖКО сантехником. После он восстановил квалификационные бумаги и устроился сварщиком арматурных сеток в ближайшем поселке Колчедан. Через пять лет родился сын.