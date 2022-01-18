Пришел помогать брату: 15-летнему подростку раздробило руку в новосибирской пекарне

16 января в цехе по производству хлебобулочных изделий в Ленинском районе Новосибирска произошел несчастный случай: 15-летнему парню раздробило кисть руки. Следователи объявили о начале проверки инцидента.



— Проверкой установлено, что 16 января несовершеннолетний пришел помогать брату в организацию, занимающуюся производством хлебобулочных изделий в Ленинском районе города Новосибирска. В ходе работы подросток поскользнулся и при падении попал рукой в работающую машину для формирования и раскатки теста, от чего получил травмы. После происшествия несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, — сообщили в СК РФ Новосибирской области.

