Пришел помогать брату: 15-летнему подростку раздробило руку в новосибирской пекарне

16 января в цехе по производству хлебобулочных изделий в Ленинском районе Новосибирска произошел несчастный случай: 15-летнему парню раздробило кисть руки. Следователи объявили о начале проверки инцидента.
— Проверкой установлено, что 16 января несовершеннолетний пришел помогать брату в организацию, занимающуюся производством хлебобулочных изделий в Ленинском районе города Новосибирска. В ходе работы подросток поскользнулся и при падении попал рукой в работающую машину для формирования и раскатки теста, от чего получил травмы. После происшествия несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, — сообщили в СК РФ Новосибирской области.
Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел по адресу Станционная, 30а. По информации сервиса 2ГИС, по этому адресу расположена только одна пекарня — ООО «Мэри-Лайн». Представитель «Мэри-Лайн» заявил НГС, что пока не располагает развернутой информацией о несчастном случае, при этом не опровергнув того, что он произошел у них на производстве.
В последних числах 2021 года на станции Мочище в Новосибирском районе водитель трактора сбил ковшом мужчину, который стоял рядом со своей машиной.