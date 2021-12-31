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Снегоуборочный трактор сбил мужчину под Новосибирском — пострадавшего доставили в больницу

Инцидент произошел ранним утром

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Мужчина чистил машину, когда его сбил трактор

Мужчина чистил машину, когда его сбил трактор

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Вчера утром, 30 декабря, на станции Мочище в Новосибирском районе водитель трактора сбил ковшом мужчину, который стоял рядом со своей машиной. Пострадавшего увезли в больницу.

— Около 08:00 часов водитель 1963 года рождения, трезвый, управляя фронтальным погрузчиком Liugong CLG835H, двигался по улице Линейная со стороны переулка Чкалова с левым поворотом на улицу Мечты, и у дома на улице Линейная, 64 совершил наезд на пешехода, после чего произошел наезд на стоящий автомобиль «Хонда-Аскот», который находился справа по ходу движения трактора, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего 63-летнего мужчину доставили в больницу с различными травмами. В пресс-службе ГУ МВД России по НСО сообщили, что трактор использовали для уборки снега.

В начале декабря в Кировском районе снегоуборочный трактор врезался в трамвай, в котором было много людей. Пассажиры не пострадали.

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ДТПМочищетрактор
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