В Кировском районе снегоуборочный трактор врезался в трамвай

Днем в субботу, 4 декабря, в Кировском районе Новосибирска трактор врезался в трамвай № 2 , который отъезжал от остановки.

— Мы ехали в гости с сыном. Доехали до остановки «Костычева». И только отъехали [от остановки], как трактор, который очищал дорожки, ковш задрал, видимо, перегородил себе видимость и прям на скорости очистки развернулся и воткнулся в трамвай, в котором мы ехали. Трамвай прям подпрыгнул с одной стороны, — сообщила НГС пассажирка Светлана.

По словам женщины, в момент ДТП в трамвае находилось много людей. В результате аварии никто не пострадал. Информацию об этом также подтвердили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.