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В Кировском районе снегоуборочный трактор врезался в трамвай

Никто из пассажиров не пострадал

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Трактор врезался в трамвай на скорости

Трактор врезался в трамвай на скорости

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Днем в субботу, 4 декабря, в Кировском районе Новосибирска трактор врезался в трамвай № 2, который отъезжал от остановки.

— Мы ехали в гости с сыном. Доехали до остановки «Костычева». И только отъехали [от остановки], как трактор, который очищал дорожки, ковш задрал, видимо, перегородил себе видимость и прям на скорости очистки развернулся и воткнулся в трамвай, в котором мы ехали. Трамвай прям подпрыгнул с одной стороны, — сообщила НГС пассажирка Светлана.

По словам женщины, в момент ДТП в трамвае находилось много людей. В результате аварии никто не пострадал. Информацию об этом также подтвердили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

— Предварительно, погрузчик занимался вывозом снега и при невыясненных обстоятельствах произвел столкновение с трамваем, — пояснили в ведомстве.

Вчера вечером около Нижней Ельцовки произошло массовое ДТП — три человека попали в больницу.

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ДТПтрамвайГИБДД в Новосибирске
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