3 декабря пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 74.06
eur 83.81
Тема дняДорожный коллапс из-за снегопада
Все новости
Все новости

Около Нижней Ельцовки произошло массовое ДТП — три человека в больнице

Характер их травм уточняется

2 518
12Обсудить

Поделиться

Авария произошла в районе 17:40

Авария произошла в районе 17:40

Поделиться

Вечером в пятницу, 3 декабря, в Советском районе Новосибирска произошло массовое ДТП, в котором пострадали люди.

В ГИБДД по Новосибирску пояснили, что авария произошла около 17 часов 40 минут:

— Водитель 1982 года рождения двигался на автомобиле Hyundai Solaris со стороны улицы Лесосечной в сторону улицы Одоевского с левым разворотом в сторону улицы Лесосечной. Он не пропустил автомобиль Renault Logan под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался со стороны улицы Одоевского в сторону улицы Лесосечной. После чего произошло столкновение с еще одним автомобилем Renault Logan, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Hyundai Solaris, а также водитель одного из Renault Logan (под управлением водителя 1974 года рождения) и его пассажир. Пострадавших доставили в больницу, характер их травм уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На днях в Кировском районе Новосибирска случилось массовое ДТП. Столкнулись 3 машины, есть пострадавшие.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ГИБДДмассовое ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться