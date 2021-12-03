Около Нижней Ельцовки произошло массовое ДТП — три человека в больнице

Вечером в пятницу, 3 декабря, в Советском районе Новосибирска произошло массовое ДТП, в котором пострадали люди.
В ГИБДД по Новосибирску пояснили, что авария произошла около 17 часов 40 минут:
— Водитель 1982 года рождения двигался на автомобиле Hyundai Solaris со стороны улицы Лесосечной в сторону улицы Одоевского с левым разворотом в сторону улицы Лесосечной. Он не пропустил автомобиль Renault Logan под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался со стороны улицы Одоевского в сторону улицы Лесосечной. После чего произошло столкновение с еще одним автомобилем Renault Logan, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Hyundai Solaris, а также водитель одного из Renault Logan (под управлением водителя 1974 года рождения) и его пассажир. Пострадавших доставили в больницу, характер их травм уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
На днях в Кировском районе Новосибирска случилось массовое ДТП. Столкнулись 3 машины, есть пострадавшие.