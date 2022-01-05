Ночью новосибирец разбил несколько машин на Родниках — инцидент попал на видео

Минувшей ночью новосибирец разбил несколько машин на Родниках и попал на записи видеокамер домов, расположенных поблизости. Теперь полиция проводит проверку и выясняет, сколько всего автомобилей пострадало от его действий.
Информацией об этом инциденте с пабликом «АСТ-54» поделился подписчик. Он сообщил, что от действий неизвестного мужчины пострадали более десятка автомобилей. Также он добавил, что новосибирец после содеянного якобы напал на персонал цветочного магазина, где его задержали.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о поврежденных машинах:
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ущерб устанавливается.
В ноябре во время конфликта таксист разбил стекло чужой машины и сбежал.