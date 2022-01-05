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Ночью новосибирец разбил несколько машин на Родниках — инцидент попал на видео

Полиция проводит проверку

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Его действия попали на камеры видеонаблюдения ближайших домов

Его действия попали на камеры видеонаблюдения ближайших домов

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Минувшей ночью новосибирец разбил несколько машин на Родниках и попал на записи видеокамер домов, расположенных поблизости. Теперь полиция проводит проверку и выясняет, сколько всего автомобилей пострадало от его действий.

Информацией об этом инциденте с пабликом «АСТ-54» поделился подписчик. Он сообщил, что от действий неизвестного мужчины пострадали более десятка автомобилей. Также он добавил, что новосибирец после содеянного якобы напал на персонал цветочного магазина, где его задержали.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о поврежденных машинах:

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ущерб устанавливается.

В ноябре во время конфликта таксист разбил стекло чужой машины и сбежал.

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