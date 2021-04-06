«Пассажиру стало плохо»: самолет до Новосибирска вынужденно сел в Казани

Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск вынужденно сел в Казани
6 апреля самолету авиакомпании «Победа», вылетевшему из Санкт-Петербурга в Новосибирск, пришлось приземлиться в Казани.
— В 05:33 была вынужденная посадка в аэропорту Казани, пассажиру стало плохо, — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
По данным на табло, самолет рейса
НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент.
Другой похожий случай произошел в тюменском аэропорту Рощино, где самолет, вылетевший из Новосибирска в Москву рейсом S72508, совершил экстренную посадку.
В начале марта полиция задержала дебошира рейса Сочи — Новосибирск авиакомпании S7. Очевидцы утверждают, что пьяный пассажир бизнес-класса оскорблял окружающих и лез в драку.