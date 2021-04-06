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«Пассажиру стало плохо»: самолет до Новосибирска вынужденно сел в Казани

Рейс выполняла авиакомпания «Победа»

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Самолет совершил вынужденную посадку в Казани рано утром

Самолет совершил вынужденную посадку в Казани рано утром

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Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск вынужденно сел в Казани 6 апреля

6 апреля самолету авиакомпании «Победа», вылетевшему из Санкт-Петербурга в Новосибирск, пришлось приземлиться в Казани.

— В 05:33 была вынужденная посадка в аэропорту Казани, пассажиру стало плохо, — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

По данным на табло, самолет рейса ДР 557 сел в Новосибирске в 9 часов 21 минуту по местному времени.

НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент.

Другой похожий случай произошел в тюменском аэропорту Рощино, где самолет, вылетевший из Новосибирска в Москву рейсом S72508, совершил экстренную посадку.

В начале марта полиция задержала дебошира рейса Сочи — Новосибирск авиакомпании S7. Очевидцы утверждают, что пьяный пассажир бизнес-класса оскорблял окружающих и лез в драку.

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