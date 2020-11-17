Самолет из Новосибирска экстренно приземлился в Тюмени — пассажирке стало плохо

В тюменском аэропорту Рощино экстренно приземлился самолет компании S7, вылетевший из Новосибирска в Москву рейсом S72508. Экипаж принял такое решение, потому что одной из пассажирок стало плохо.

— Рейс Новосибирск — Москва совершил промежуточную посадку в нашем аэропорту. Причина — ухудшение состояния здоровья пассажирки. На месте ей оказали помощь, женщина госпитализирована, — подтвердили в пресс-службе тюменского аэропорта.



После непродолжительной остановки самолет продолжил маршрут.

— У меня дочь на этом рейсе. Она написала, что одного пассажира сняли с борта. В полете до этого, насколько я понял, ничего особенного не происходило. Сейчас вылетели по маршруту в Москву, — рассказал читатель НГС.