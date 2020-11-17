Самолет из Новосибирска экстренно приземлился в Тюмени — пассажирке стало плохо

Вылетевший из Новосибирска самолет S7 экстренно сел в Тюмени
В тюменском аэропорту Рощино экстренно приземлился самолет компании S7, вылетевший из Новосибирска в Москву рейсом S72508. Экипаж принял такое решение, потому что одной из пассажирок стало плохо.
— Рейс Новосибирск — Москва совершил промежуточную посадку в нашем аэропорту. Причина — ухудшение состояния здоровья пассажирки. На месте ей оказали помощь, женщина госпитализирована, — подтвердили в пресс-службе тюменского аэропорта.
После непродолжительной остановки самолет продолжил маршрут.
— У меня дочь на этом рейсе. Она написала, что одного пассажира сняли с борта. В полете до этого, насколько я понял, ничего особенного не происходило. Сейчас вылетели по маршруту в Москву, — рассказал читатель НГС.
В авиакомпании S7 пока не прокомментировали происшествие.
Другой похожий инцидент произошел 19 февраля. Тогда рейс 5N-238 Новосибирск — Москва компании «Нордавиа» экстренно приземлился в Тюмени, потому что одному из пассажиров стало плохо.
В конце прошлой недели, 13 ноября, грузовой самолет «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новосибирске. Момент экстренного приземления попал на видео.