17 ноября вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 5/10
usd 76.92
eur 91.17
Тема дняИнтервью с матерью убитой Натальи Устиновой

Все новости

Все новости

Самолет из Новосибирска экстренно приземлился в Тюмени — пассажирке стало плохо

Из аэропорта женщину увезли в местную больницу

6 013
15Обсудить

Поделиться

Самолет летел из Новосибирска в Москву, но из-за плохого самочувствия пассажирки вынужден был сделать внеплановую остановку

Самолет летел из Новосибирска в Москву, но из-за плохого самочувствия пассажирки вынужден был сделать внеплановую остановку

Поделиться

Вылетевший из Новосибирска самолет S7 экстренно сел в Тюмени

В тюменском аэропорту Рощино экстренно приземлился самолет компании S7, вылетевший из Новосибирска в Москву рейсом S72508. Экипаж принял такое решение, потому что одной из пассажирок стало плохо.

— Рейс Новосибирск — Москва совершил промежуточную посадку в нашем аэропорту. Причина — ухудшение состояния здоровья пассажирки. На месте ей оказали помощь, женщина госпитализирована, — подтвердили в пресс-службе тюменского аэропорта.

После непродолжительной остановки самолет продолжил маршрут.

— У меня дочь на этом рейсе. Она написала, что одного пассажира сняли с борта. В полете до этого, насколько я понял, ничего особенного не происходило. Сейчас вылетели по маршруту в Москву, — рассказал читатель НГС.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В авиакомпании S7 пока не прокомментировали происшествие.

Другой похожий инцидент произошел 19 февраля. Тогда рейс 5N-238 Новосибирск — Москва компании «Нордавиа» экстренно приземлился в Тюмени, потому что одному из пассажиров стало плохо.

В конце прошлой недели, 13 ноября, грузовой самолет «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новосибирске. Момент экстренного приземления попал на видео.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Рощинопассажирсамолетэкстренная посадкаТюмень
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...