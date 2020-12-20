Врачи рассказали о состоянии девушки, которая выпала из окна общежития НГУ

Выпавшая из окна общежития НГУ девушка находится в тяжелом состоянии
Стало известно, в каком состоянии находится девушка, выпавшая из окна общежития НГУ.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 декабря, в новосибирском Академгородке. Из окна магистерского общежития №1б выпала 22-летняя девушка.
— Состояние тяжелое, у нее множественные травмы, в том числе черепно-мозговая. Она доставлена в ближайшее медучреждение — ЦКБ СО РАН, — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.