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Врачи рассказали о состоянии девушки, которая выпала из окна общежития НГУ

Пострадавшую доставили в ЦКБ СО РАН

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Выпавшая из окна общежития НГУ девушка находится в тяжелом состоянии

Стало известно, в каком состоянии находится девушка, выпавшая из окна общежития НГУ.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 декабря, в новосибирском Академгородке. Из окна магистерского общежития №1б выпала 22-летняя девушка.

— Состояние тяжелое, у нее множественные травмы, в том числе черепно-мозговая. Она доставлена в ближайшее медучреждение — ЦКБ СО РАН, — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

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