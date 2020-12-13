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Девушка выпала из окна девятого этажа на жилмассиве «Просторный» в Кировском районе

Она погибла от полученных травм

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На месте происшествия работает полиция

На месте происшествия работает полиция

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Девушка выпала из окна девятого этажа и разбилась насмерть в Новосибирске

В воскресенье, 13 декабря, на жилмассиве «Просторный» в Кировском районе девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома.

По словам очевидцев, из окна выпал мужчина, однако в МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что это была девушка. Выпавшая разбилась насмерть.

Местные жители сообщают, что девушка выпала из окна дома № 30/2.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, устанавливают обстоятельства инцидента.

В ноябре женщина выпала из окна седьмого этажа жилого дома в Калининском районе Новосибирска и разбилась.

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Кировский районвыпал из окнаЖМ «Просторный»
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