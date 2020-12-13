Девушка выпала из окна девятого этажа на жилмассиве «Просторный» в Кировском районе

Девушка выпала из окна девятого этажа и разбилась насмерть в Новосибирске
В воскресенье,
По словам очевидцев, из окна выпал мужчина, однако в МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что это была девушка. Выпавшая разбилась насмерть.
Местные жители сообщают, что девушка выпала из окна дома
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, устанавливают обстоятельства инцидента.
В ноябре женщина выпала из окна седьмого этажа жилого дома в Калининском районе Новосибирска и разбилась.