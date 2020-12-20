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22-летняя девушка выпала из окна общежития НГУ

На место происшествия выезжали скорая помощь и полиция

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Инцидент произошел в общежитии 1Б на улице Ляпунова в Советском районе

Инцидент произошел в общежитии 1Б на улице Ляпунова в Советском районе

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В Новосибирске девушка выпала из окна общежития НГУ

Вечером в воскресенье, 20 декабря, из окна общежития НГУ в Академгородке выпала девушка. Ее увезли на скорой — на тот момент она была жива.

— Около половины шестого я собрался пойти покурить на балкон, уже оделся и услышал удар, сразу же сработала автомобильная сигнализация, и парень закричал: «Вызывайте скорую!» Похоже, она упала и сначала ударилась об машину, которая стояла под окнами, а парень, видимо, мимо проходил. Когда я уже вышел, она лежала, и этот парень ходил вокруг нее. Девчонка еще была жива, — рассказал корреспонденту НГС студент НГУ, проживающий в общежитии.

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В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили факт происшествия.

— Дежурному поступило сообщение, что девушка выпала из окна здания по улице Ляпунова, 2. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что девушке 22 года. На момент прибытия скорой помощи она была жива, ее госпитализировали, — рассказали в полиции.

Если вам что-то известно об этом происшествии, вы были очевидцем или знаете эту девушку, то свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по номеру 8 923 157-00-00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

В прошлые выходные трагичный случай произошел на жилмассиве «Просторный» — там из окна жилого дома выпала девушка и разбилась насмерть.

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выпала из окнаобщежитиеакадемгородок
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