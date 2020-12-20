22-летняя девушка выпала из окна общежития НГУ

Вечером в воскресенье, 20 декабря, из окна общежития НГУ в Академгородке выпала девушка. Ее увезли на скорой — на тот момент она была жива.



— Около половины шестого я собрался пойти покурить на балкон, уже оделся и услышал удар, сразу же сработала автомобильная сигнализация, и парень закричал: «Вызывайте скорую!» Похоже, она упала и сначала ударилась об машину, которая стояла под окнами, а парень, видимо, мимо проходил. Когда я уже вышел, она лежала, и этот парень ходил вокруг нее. Девчонка еще была жива, — рассказал корреспонденту НГС студент НГУ, проживающий в общежитии.