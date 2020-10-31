«Кажется, о страну вытирают ноги»: почему крушение самолета над Синаем до сих пор не расследовано

Туризм и Ростуризм



Кремль безуспешно ждет признания катастрофы А-321 террористическим актом. Каир не сдается. Показателен диалог спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы палаты депутатов Египта Али Абделя Алема в июле 2019 года:



«Хочу обратить ваше внимание на необходимость проведения серьезного расследования авиакатастрофы. В наших общих интересах… найти и покарать тех, кто задумал и осуществил этот чудовищный теракт. Пока террористы остаются безнаказанными, угроза безопасности российских граждан и граждан самого Египта остается», — заявил Володин.



Абдель Аль будто бы пропустил мимо ушей этот ультиматум и ответил:



«Мы готовы услышать мнение российской стороны о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Если есть какие-то замечания, мы готовы их обсудить».



В сентябре 2020 года посол России в Египте Георгий Борисенко в интервью изданию Daily News Egypt заявил, что чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх полетят в ближайшее время. В октябре он повторил эту интенцию в интервью арабскому изданию. 29-го числа первые российские чартеры действительно собрались приземлиться на египетских курортах, транзитом через турецкую Анталию. Формально это не запрещено 553-м указом Владимира Путина от 8 ноября 2015 года об остановке авиасообщения между Россией и Египтом. Но последовала жесткая реакция Ростуризма. Он пригрозил туроператорам уголовной ответственностью за перевозку россиян обходным маршрутом.



Россия и Египет возобновили сообщение в 2018 году регулярными рейсами между Москвой и Каиром. В благотворительном фонде «Рейс 9268» считают уступки египтянам дипломатическим поражением.



«Египет до сих пор не извинился за катастрофу, — говорит Ирина Захарова. — Кажется, о страну вытирают ноги. Если мы ничего не можем сделать при гибели 224 человек, то где гарантия, что россияне будут защищены в любой другой ситуации».

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