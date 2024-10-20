«Веселье превращает жизнь в ад»: сибирячка разозлилась на развлекательный центр из-за шума — что говорит собственник

Развлекательный центр «Тема» находится на первом этаже жилого дома Источник: Анатолий Мосяков / 2ГИС











Сибирячка разозлилась на развлекательный центр «Тема», расположенный в ее доме на улице ​5-й микрорайон, 1 в Краснообске на первом этаже. По словам женщины, шум во время мероприятий мешает ей и соседям спокойно жить.

Как написала жительница в паблике «Краснообск-Васхнил» в социальной сети «ВКонтакте», шумные мероприятия, которые проводят в развлекательном центре, жители терпят по 12 часов. Из помещения, по ее словам, раздаются крики, визги и играет громко музыка.

— Ваша радость и веселье превращают жизнь 12 семей в нескончаемый ад. Возможно, что у кого-то болит голова, кто-то страдает бессонницей или просто мечтает об уютном вечере в кругу семьи. Когда вы устраиваете праздник в этом центре, вы, возможно, не осознаете, что тем самым поддерживается издевательство над живыми людьми, — пишет жительница дома.

Автор поста также отмечает, что собственник не продумал систему шумоизоляции, поэтому центр мешает всем жителям дома.

НГС связался с собственником центра «Тема» Андреем Ивакиным, он подтвердил, что шумоизоляция в доме действительно плохая и несколько раз собственники квартир обращались с жалобами. Тогда в помещении перестали использовать микрофоны, чтобы снизить уровень шума.

— Также мы работаем строго по закону, не проводим мероприятия в обеденное время и после девяти часов, — отметил Андрей Ивакин. — Мы сделали дополнительную шумоизоляцию, вложили достаточно большие деньги, но должного эффекта это не принесло, соседи так и ругались.

Собственник рассказал и то, что центр пытался урегулировать конфликт с жителями и предлагал замерить уровень шума в квартирах, но те отказались. Коммерческое помещение для лофта в Краснообске, говорит Андрей Ивакин, найти сложно, сейчас удалось договориться, вероятно, в понедельник уже подпишут договор об аренде нового помещения.

— Примерно в течение месяца мы сделаем ремонт и переедем, — рассказал НГС собственник.