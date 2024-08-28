«И ночью, и утром»: жителям Кольцово мешает спать шум от стройки — видео с гулом

По словам жителей, строительство дома началось в марте Источник: читатель НГС











В рабочем посёлке Кольцово Новосибирской области строительство дома на Никольском проспекте мешает нормально спать местным жителям. Сибиряки заявляют, что шум доносится с объекта и ночью, и ранним утром.

Как рассказал НГС местный житель Иван, строительство дома здесь началось примерно в марте.

— Здесь строится жилой дом. Застройщик — строительная фирма Проспект. Часто шум стоит даже ночью. Не всегда, но часто. У меня окно выходит на строительную площадку. Каждый день примерно в 6-7 утра приезжает трактор и начинает эту площадку расчищать, — возмущается Иван.

Источник: читатель НГС

Сибиряк отправлял письмо с жалобой на почту застройщика, однако на данный момент, по его словам, ответа не поступило.

Согласно закону Новосибирской области № 47-ОЗ от 2016 года, ночью, с 22 часов до 7 утра в будни, и с 22 часов до 9 утра в выходные и праздничные дни, запрещено совершать любые действия, которые создают шум и нарушают спокойствие граждан.

Согласно данным сервиса «RusProfile», ООО Строительная фирма Проспект была зарегистрирована в 2005 году. Директором организации выступает Владимир Монагаров. В общей сложности у компании 5 учредителей, включая Монагарова. На конец 2023 года выручка общества составила 37,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 530,7 миллиона рублей.

Корреспондент редакции связался с представителями компании. Технический директор Александр Удовкин удивился, что от жильцов поступают жалобы на шум.

— Мы обычные строители, мы начинаем работать только с 8 утра. В 6 утра действительно приезжает трактор, но это трактор-щетка, который убирает мусор, в том числе и рядом с близлежащими домами, откуда поступают жалобы. Ночью шума быть не может — на объекте в это время никого нет. Возможно, это какие-то разовые акции, когда, например, перевозят башенный кран с одного объекта на другой. Но это не чаще, чем раз в 4 месяца, — объяснил Александр Удовкин.

НГС направил официальный запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию.