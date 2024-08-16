«Всем подъездом сходим с ума»: жители дома в центре третье лето вынуждены слушать рекламу магазина Hello — закон на его стороне

Магазин, на который жалуются жители, находится в ТЦ «Москва» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Несколько лет назад под окнами дома у Натальи Ершовой магазин Hello начал включать звуковую рекламу. Рядом и так был Центральный рынок, который шумит и дымит, но магазин с аксессуарами для гаджетов стал чем-то новым. Уже три года летом в доме на Крылова, 15 с утра и до вечера жители слушают рассказы про скидки и громкую музыку. И всё это время они пытаются хоть как-то решить проблему — безуспешно. По всем ответам магазин работает в рамках закона. Корреспондент НГС поговорила с жителями дома, съездила в магазин и узнала у юриста, что можно сделать, если реклама мешает жить.



«Это просто мозг выносит»

Магазин Hello находится в ТЦ «Москва». Наталья Ершова вместе с мужем живет на Крылова, 15 — через перекресток от торгового центра. Как объясняет женщина, ее мужу иногда приходится работать из дома, но последние три года он старается уходить, потому что работать на фоне криков о скидках и громкой музыки очень тяжело. Звуковая реклама Hello работает летом, в этом году они начали 3 июня и не утихали ни на день.



— Ему реклама не то что мешает — просто мозг выносит. Он бесится, а я его держу в квартире, чтобы он с крыши камнями не кидался в этих ребят. Вот сегодня он прилетел ночью и спит, а они в 10 утра уже вытащили колонку и сейчас будут орать. Он проснется, — переживает Наталья.



Обычно реклама начинается в 12 часов. С 13:00 до 14:00 делают перерыв — соблюдают закон о тишине, а потом снова включается реклама и играет до 20:00. Музыка сменяется голосом, и так по кругу. Как объясняет Наталья, когда идешь мимо, еще не так страшно, но жителям соседнего дома приходится слушать это часами.



— У них прямо какая-то очень злобно-агрессивная реклама. И они везде так, по всему городу кричат. На Маркса кричат дурнинушкой тоже, и в этом году всё еще громче стало. Мы просто не знаем, куда деваться, — объясняет женщина.



Колонка направлена в жилой дом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Магазин четко соблюдает закон о тишине в середине дня, но стоит им задержаться — местные вызывают полицию. Наталья, по ее словам, человек неконфликтный — она больше пишет жалобы в разные органы, а разговорами с сотрудниками магазина занимается ее соседка Елена Евсеева. Но иногда срывается и Наталья.

— В прошлом году я вышла и забрала колонку, и понесла эту колонку к себе. И тут собрался народ, и такая буза была. Пришел директор магазина, но он оказался вменяемый: тут же сходил, послушал, и они как-то регулировали это всё, чтобы не настолько громко орало, — вспоминает Наталья Ершова.

Колонку тогда немного отвернули от дома, но с новым директором колонка вернулась на место. В сторону рынка, отметила Наталья, ее не направляют — поворачивают именно к перекрестку, вдоль улицы, и звук отражается от зданий, усиливается, начинает резонировать.

Обычно на углу ТЦ стоят девочки, их голос не такой громкий. Но 10 и 11 августа на пост вышел молодой человек, который очень старался — Наталья Ершова даже вызвала полицию и, по ее словам, написала очередное заявление. А вот ее соседка, Елена Евсеева, пошла разговаривать с парнем.

— Я его попросила тише музыку сделать и не орать. Ну музыку-то он немного тише сделал, а голос всё такой же громкий — они не умеют говорить нормально, они просто кричат в этот микрофон, ну это невозможно. Мы, как можем, боремся. Но это, конечно, ужас. Просто пытка, — поделилась Елена Евсеева.

По словам Елены, к вечеру всё начинает ухудшаться, и даже за пять минут до закрытия магазина прохожим продолжают рассказывать о скидках. Спрятаться от этого иногда не помогают даже закрытые окна, у Елены часто начинает болеть голова. Особенно тяжело ей переносить музыку: в основном в ней слышно басы.

— Мы юридически ничего сделать не можем. По закону нельзя, чтобы с машин кричало или чтобы колонка была закреплена на стенах, — если это просто колонка, то всё можно. Но никто так не делает, кроме них, — пожаловалась Наталья Ершова. Мы тут всем подъездом сходим с ума. Мы подписи собирали и направляли в Роспотребнадзор, нас около десяти человек подписалось. Но ничего не помогает.

Елена Евсеева общалась с директором магазина Дианой Кунерик: пыталась объяснить, что это издевательство, слушать одни и те же фразы несколько часов подряд. Но та в ответ тоже сослалась на закон о тишине.

В 2ГИС в отзывах о магазине на Крылова ничего про звуковую рекламу нет. Единственный комментарий есть с улицы Выборной, 142/3: там пользователь под ником bad Max в январе 2023 года написал гневный комментарий.

— Сюда я больше не пойду из принципа: из-за промоутеров Hello не зайти в продуктовый, ребенок пугается! Ставят колонку на входе, и громкая музыка играет на входе в продуктовый! Листовки валяются, как на базаре. Люди даже не задумываются о том, что в продуктовый магазин невозможно зайти со спящим ребенком. И на просьбы выключить музыку они отвечают: «Нам без разницы», — написал новосибирец.

«Все бабушки собираются и ругаются с нами»

Реклама в разные дни играет с разной громкостью Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Соседки помимо вызовов полиции отправляют жалобы в разные органы: Наталья Ершова предоставила ответы из мэрии, прокуратуры и Роспотребнадзора. Первые два ведомства перенаправили обращение сибирячки в Роспотребнадзор. От последних ответ пришел недавно — 5 августа. В нем они сообщили, что уже отвечали на эту жалобу Натальи Ершовой и прикрепили предыдущий ответ.

По данным Роспотребнадзора, указанные Натальей Ершовой обстоятельства «не влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью».

— В связи с чем в рамках действующего законодательства основания для вынесения мотивированного представления для организации и проведения проверки для согласования с прокуратурой Новосибирской области нет, — написали в Роспотребнадзоре.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей в одном из ответов Наталье Ершовой сообщила, что магазин Hello в ТЦ «Москва» принадлежит индивидуальному предпринимателю Артуру Иволге. По данным «Контур.Фокуса», у предпринимателя было 7 зарегистрированных компаний в прошлом, но сейчас они все закрыты, и он работает только как ИП. В 2024 году Роспотребнадзор объявил Артуру Иволге предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований — каких именно, в ответе жителям не указано.

Корреспондент НГС поговорила с директором магазина Дианой Кунерик, которая подтвердила, что несколько раз в магазин приходила полиция.

— Если у нас музыка играет в 13:15, то уже всё, уже все бабушки собираются и ругаются с нами — мы сейчас контролируем этот момент. В остальное время музыка играет, но не настолько сильно. Насколько я знаю, там есть определенные децибелы и так далее — их могут измерить, послушать. У нас всё должно быть в порядке, — заверила директор магазина.

Как добавляет Диана Кунерик, у Hello есть разрешение от ТЦ «Москва» и от мэрии на размещение рекламы. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию города.

— Если есть какие-то претензии между 13 и 14 часами, они могут подойти, и мы сделаем немного потише. Но она (музыка. — Прим. ред.) в любом случае играть у нас будет, потому что это наша реклама и наш доход, — добавила директор.



«Несовершенная юридическая техника»

В Новосибирске 33 магазина Hello Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как объяснил юрист Алексей Аржанников, звуковая реклама с использованием специального оборудования, установленного на зданиях, запрещена — это прописано в пункте 3.2 статьи 19 ФЗ «О рекламе». Но в этом законе есть лазейка для магазинов, которая превращается в проблему для близлежащих домов.



— Лазейка заключается в формулировках и в буквальном толковании этого запрета. Исходя из буквального толкования этой нормы права, запрещается распространение звуковой рекламы с использованием звукового оборудования, смонтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий. Такие формулировки позволяют не считать нарушением звуковую рекламу, которая распространяется при помощи колонок и микрофона — дескать никакого монтажа звукового оборудования нет, — пояснил юрист.

В России соблюдением закона «О рекламе» занимается Федеральная антимонопольная служба. Из-за того что ФАС и суды часто трактуют закон буквально, колонки с музыкой не считают нарушением, ведь колонка не установлена стационарно и ее можно унести.

— Вряд ли в этой ситуации можно винить госорганы, потому что пункт закона составлен именно таким образом. Это несовершенная юридическая техника при подготовке законопроекта, — добавил Алексей Аржанников.

Но в сентябре 2023 года Верховный Суд РФ прямо указал, что запрет на звуковую рекламу направлен на защиту интересов граждан. То есть закон должен работать на снижение нежелательной информационной нагрузки в общественных местах. В решении суда указано, что во время толкования закона нужно учитывать его цель и принимать все обстоятельства, связанные с распространением рекламы. А закон призван обеспечивать тишину и покой граждан и создавать благоприятную окружающую среду.

— То есть Верховный суд РФ прямо указал на то, что целью данного законодательного запрета является защита интересов граждан, и недопустимо ограничивать применение этого правила, исходя из способа размещения звукопередающего устройства. Очевидно, что в скором времени толкование пункта 3.2. статьи 19 Федерального закона «О рекламе» будет изменено повсеместно, либо законодатель всё же внесет дополнительные условия в него, которые исключат рассмотренную выше лазейку для рекламодателей, — подытожил юрист.

Алексей Аржанников посоветовал жителям обратиться с письменной жалобой в УФАС Новосибирской области, сослаться на определение Верховного суда РФ и потребовать привлечь магазин к ответственности.

Что еще почитать по теме?

«Гудит, как турбина самолета»: искитимцы пять лет живут в постоянном шуме завода — жалобы и проверки не помогают.



Скандал в «Экодеревне»: жители поселка узнали, что рядом с их домами хотят воткнуть магазин — их возмутила странная схема.

Все совпадения случайны: в доме на Вокзальной магистрали внезапно начался ремонт — его связывают с застройщиком ЦУМа.