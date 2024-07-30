«Гудит, как турбина самолета»: искитимцы пять лет живут в постоянном шуме завода — жалобы и проверки не помогают

На предприятии нашли нарушения, но спустя годы жильцы всё еще жалуются на шум Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Жильцы нескольких домов в Искитиме четыре года жалуются на шумное предприятие по соседству. В здании на Обской, 7 расположился пивной завод, и, по словам местных жителей, гул не прекращается ни днем, ни ночью. Роспотребнадзор еще несколько лет назад выявил нарушения на предприятии, но ситуация, утверждают искитимцы, не меняется. Подробности об отчаянном положении соседей — в материале НГС.



Шумные соседи

Александр живет в доме на Обской, 9 в Искитиме и ежедневно слышит громкий шум с территории предприятия в нескольких метрах от дома. По его словам, неудобства начались, когда в здании, в котором раньше была кондитерская фабрика, компания «Поиск» начала производить углекислый газ. Мужчина предполагает, что за забором производят пиво.

— С 2019 года всё это происходит. Раньше там была кондитерская фабрика, а потом открылся пивной завод, запустили какой-то цех по производству углекислого газа, поставили градирню, которая охлаждает воду. Именно она нам мешает жить — от нее круглосуточно идет шум. Она, бывает, несильно шумит, а иногда накрутят мощность так, что не просто издает звук, а гудит, как турбина самолета. И так каждый день, — жалуется Александр.

Возмущенный искитимец решил жаловаться на соседей с Обской, 7. Сначала показалось, что его услышали: в 2020 году по жалобе приехали специалисты Роспотребнадзора, сделали замеры, и приборы показали превышение уровня шума. Руководство завода проблему признало.

— Они сначала говорили, что никаких превышений нет, но когда мы начали обращаться, пошли навстречу. Градирню переместили пониже, но всё равно ее накручивают так, что гудит постоянно. Может, стало немного потише, чем было раньше, но всё равно шумит так, что мама не горюй. Сильнее всего по зиме: аж вибрация ощущается, — продолжает Александр.

Прокуратура нарушения не нашла, хотя заметила превышение уровня шума у его соседки, которая живет ближе к заводу. При этом он отметил, что нарушения сложно зафиксировать: именно в дни, когда проходят проверки, градирня работает тихо, а едва эксперты уезжают, всё начинается заново.

— Мы писали коллективное обращение в администрацию через депутата. Пришел ответ, что они направили запрос в данное предприятие, и те ответили, что они установили шумозащитные экраны. Я звонил потом в администрацию и спрашивал, видел ли кто-то эти экраны. Но нам просто отрапортовали, что всё хорошо, — заключил местный житель.



Такая обстановка у дома Александра. По словам Ирины, шум из ее окон еще сильнее Источник: читатель НГС

По словам Александра, установка шумит постоянно. Иногда гул становится громче, иногда тише, но не прекращается. Соседке Александра Ирине, которая живет на Калинина, 2, повезло меньше — ее дом находится еще ближе к источнику шума.

— Я живу в этом доме около десяти лет, всё началось лет шесть назад. Спать вообще невозможно. Конечно, это отражается на самочувствии: постоянные головные боли, ребенок плохо спит ночами, я тоже. Мало того, что звук идет с фабрики, шум еще идет с других предприятий. Ночами это просто кошмар, никакого покоя вообще нет. Если днем машины ездят, и это как-то заглушается, то ночью без остановки может молотить. Иногда отключается на час или два, но не больше, — жалуется Ирина.

Собеседница НГС также подчеркивает, что зафиксировать шум сложно. При этом, утверждает Ирина, проверки предприятия проводились регулярно — до трех раз в год.

— Когда вызываем комиссию, именно в этот момент они заглушают моторы. Как только специалисты уезжают — всё начинается опять. Проверки были два-три раза в год, а толку никакого, всё как-то замялось. И почти всегда это совпадало с тем, что меня либо не было дома, либо у них на фабрике в этот момент была тишина. Раза четыре точно замеры выявили превышение уровня шума. Несмотря на нарушения, ничего не изменилось. Мы ходили и к руководству предприятия — сказали, что ничего не могут сделать, что администрация им дала все разрешения, — объясняет она.

Какие нашли нарушения?

Десятки обращений соседей шумного производства за 4 года поступили в региональное управление Роспотребнадзора, городскую администрацию, прокуратуру. В результате проверок нашли нарушения: например, в доме Александра на Обской, 9 выявили превышение еще в 2020 году — уровень на 6 дБ превысил допустимый дневной показатель. В ведомстве уточнили, что источник шума неизвестен, но его режим работы круглосуточный.

В том же году проверку провели в доме Ирины на улице Калинина — допустимый уровень шума оказался превышен на 8 дБ ночью. Компании «Поиск» выдали предписание об устранении нарушений и составили протокол по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

Но жители продолжили жаловаться на шум и после того, как Роспотребнадзор зафиксировал нарушения. При этом проверка, которую провели снова, уже в 2022 году, в доме у Александра, превышения уровня шума не выявила, а в доме у Ирины оно на этот раз составило 6 дБ.

Местные жители остались недовольны результатами работы санитарного ведомства, поэтому решили составить коллективное обращение в администрацию города. Компания в ответ заявила, что устранила нарушения и приняла меры по снижению уровня шума: уменьшила высоту градирни, установила шумоизоляционный экран.

С 2022 года жильцы домов на Обской и Калинина перестали жаловаться в администрацию и Роспотребнадзор, но утверждают, что шум не исчез. В искитимской администрации корреспонденту НГС сообщили, что в последнее время проверок предприятия не было, так как от жителей не поступало обращений.

— Действительно были обращения, но они были давно по этому поводу. За последнее время обращений в администрацию не поступало. О тех обращениях, которые были направлены ранее, администрация информировала Роспотребнадзор, который выходил с проверкой. За последнее время никакой информации по Обской от жителей не поступало, — сообщил замглавы администрации Вячеслав Бесхлебный.

Что шумит?

Собеседники НГС утверждают, что в здании на Обской, 7 производят пиво. Проверить лично местные жители это не могут — пройти на территорию предприятия мешает высокий забор.

По данным Rusprofile, ООО «Поиск», руководит местный предприниматель Петр Нефёдов. 80% компании принадлежат Денису Жуланову, оставшиеся 20% — Наталье Чулковой. Основной вид деятельности «Поиска» — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Среди дополнительных направлений есть производство промышленных газов. Выручка компании за прошлый год составила 111 миллионов рублей, прибыль — 1 миллион.

Учредители «Поиска» в свою очередь действительно связаны с компаниями, производящими пиво. В частности, Денис Жуланов имеет 30% в томской ООО «Салют», которая занимается оптовой торговлей этим напитком. Наталья Чулкова же владеет компанией ООО «Полярная звезда», которая оказывает услуги бухгалтерского учета.

Дом Ирины на Калинина, 2 находится всего в нескольких метрах от шумного предприятия Источник: google.com / maps











Исходя из ответа «Поиска» на запрос администрации Искитима, источник шума на Обской, 7 — градирня. Это агрегат, который используют для охлаждения воды атмосферным воздухом.



— К основным источникам шума работающей вентиляторной градирни следует отнести два. Точка входа воздуха — это звук охлажденной воды, падающей в водосборный бассейн. И точка выхода воздуха — звук вентиляторной установки, — говорится в описании оборудования на сайте одной из компаний-производителей.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с директором «Поиска». Соучредитель компании Наталья Чулкова отказалась комментировать ситуацию и говорить, что производят на предприятии, но добавила, что проверки Роспотребнадзора нарушений не выявили.

Что делать?

Новосибирский юрист Георгий Солдатов объяснил НГС, что есть несколько выходов из сложившейся ситуации. По мнению собеседника, жильцам домов следует вновь обратиться в Роспотребнадзор с требованием провести проверку — ведь однажды компанию уже привлекали к административной ответственности и выявляли превышения уровня шума.

— Если организация нарушения не устраняет, то у прокуратуры или органов местного самоуправления появляется право выйти в суд на ликвидацию этой организации в принудительном порядке. Такое право за государственным органом закреплено подпунктом 3 статьи 61 ГК РФ, согласно которому юридическое лицо ликвидируются по решению суда, по иску государственного органа или органа местного самоуправления. В случае, если нарушение закона будет выявлено дважды и будет продолжаться, то это станет основанием для выхода в суд и последующей ликвидации компании, — объясняет юрист. — Это самое страшное решение ситуации и конфликта для этой организации, поэтому, уверен, она примет любые дополнительные меры, чтобы до этого не дойти.

Если соседи шумного предприятия считают, что Роспотребнадзор бездействует, то им также следует пожаловаться на действия ведомства в надзорный орган, продолжает Солдатов.

— Если, например, на этапе этого алгоритма Роспотребнадзор бездействует и не выносит предписания, то пишется общая жалоба в районную прокуратуру с просьбой признать незаконным бездействие управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, выраженное в том, что организация продолжает нарушать тишину и покой, превышает уровень шума, но Роспотребнадзор мер не принимает. Прокуратура сможет повлиять на Роспотребнадзор, вынести предписания об устранении нарушений прав.

В случае, если и прокуратура будет бездействовать и перенаправлять обращения обратно в Роспотребнадзор, то жильцам стоит обратиться с коллективным иском в суд с жалобой на действия санитарного ведомства, заключил Георгий Солдатов.

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