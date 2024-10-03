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На месте зимней коммунальной аварии в Новосибирске снова нашли дефект — показываем фото с места

Жители 15 домов оказались без отопления

1 977
27 комментариев

В этом месте в январе поднялся столб кипятка

В Новосибирске на улице Петропавловской, где в январе поднялся столб кипятка, сейчас идет большой ремонт. Его собираются закончить в декабре этого года.

Сейчас на участке меняют теплосети. Также подрядчик СГК вывел резервную линию для подачи тепла, которая идет по поверхности. В паспорте объекта указано, что ремонт начался в середине июля. Но еще в начале сентября на месте прошлогодней аварии была небольшая яма.

Для жителей сделали мостик, по которому они проходят

Сегодня, 3 октября, на Петропавловской также был обнаружен дефект, который проявился при запуске теплоснабжения. В пресс-службе СГК сообщили, что под отключения попали 15 домов. А обратно тепло обещают вернуть к утру 4 октября.

Тротуары временно перекрыты

Теплосети на левом берегу в Новосибирске в этом году ремонтируют особенно активно. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, выглядит перерытый левый берег.

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Комментарии
27
fin
1 час
Холодная зима 2024-2025, живые позавидуют...
user_unknown
44 минуты
страшно представить, какие будут потери тепла из лежащих на поверхности труб, когда морозец вдарит. Всё ещё надеюсь, что успеют доделать и закопать до первого снега, но надежда чисто номинальная.
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