На месте зимней коммунальной аварии в Новосибирске снова нашли дефект — показываем фото с места

В этом месте в январе поднялся столб кипятка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на улице Петропавловской, где в январе поднялся столб кипятка, сейчас идет большой ремонт. Его собираются закончить в декабре этого года.

Сейчас на участке меняют теплосети. Также подрядчик СГК вывел резервную линию для подачи тепла, которая идет по поверхности. В паспорте объекта указано, что ремонт начался в середине июля. Но еще в начале сентября на месте прошлогодней аварии была небольшая яма.

Для жителей сделали мостик, по которому они проходят Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 3 октября, на Петропавловской также был обнаружен дефект, который проявился при запуске теплоснабжения. В пресс-службе СГК сообщили, что под отключения попали 15 домов. А обратно тепло обещают вернуть к утру 4 октября.

Тротуары временно перекрыты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









