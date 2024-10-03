На месте зимней коммунальной аварии в Новосибирске снова нашли дефект — показываем фото с места

В Новосибирске на улице Петропавловской, где в январе поднялся столб кипятка, сейчас идет большой ремонт. Его собираются закончить в декабре этого года.
Сейчас на участке меняют теплосети. Также подрядчик СГК вывел резервную линию для подачи тепла, которая идет по поверхности. В паспорте объекта указано, что ремонт начался в середине июля. Но еще в начале сентября на месте прошлогодней аварии была небольшая яма.
Сегодня, 3 октября, на Петропавловской также был обнаружен дефект, который проявился при запуске теплоснабжения. В пресс-службе СГК сообщили, что под отключения попали 15 домов. А обратно тепло обещают вернуть к утру 4 октября.
Теплосети на левом берегу в Новосибирске в этом году ремонтируют особенно активно. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, выглядит перерытый левый берег.