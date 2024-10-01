«Кино», «Сектор газа» и Полина Гагарина: что интересного ждет Новосибирск в октябре — афиша НГС

Некоторые октябрьские события в Новосибирске как будто пришли из прошлого: «Кино», «Сектор газа» и «Король и Шут». Это и воссоединившаяся группа, и симфонического шоу, и сбор бывших участников популярного коллектива. Но, помимо старого рока, афиша на октябрь радует разнообразием: премьеры в театрах, молодые артисты, стендап-комики. А первые выходные станут особенно насыщенными: пройдут сразу два фестиваля — пива и науки. НГС собрал всё, что будет происходить в городе во втором месяце осени в одном материале.
- Концерты
- Театр
- Лекции и творческие вечера
- Классическая музыка и симфонические шоу
- Благотворительность
- Юмор
- Фестивали
- Эксурсии
Концерты
Певец из 90-х Кай Метов (6+) выйдет на сцену ДКЖ 3 октября. Заслуженный артист России порадует поклонников своими хитами. Стоимость билетов начинается от 1300 рублей.
В «Подземке» 4 октября выступит группа «Моя Мишель» (16+). Организаторы обещают море любви и нежности. На момент публикации остались билеты только за 5 тысяч рублей.
Послушать death-metal можно на концерте музыкантов из Сахалина Autopsy Night (18+). Группа выступит в «Подземке» 5 октября. Билеты обойдутся в 800 рублей.
В этот же день, 5 октября, в «Подземке» пройдет другой рок-концерт, а точнее кавер-шоу Rammstein (18+). Организаторы обещают воссоздать звучание хитов культовой группы и подарить зрителям атмосферу стадионных концертов. Билеты стоят от 800 рублей.
Народные песни новосибирцы смогут послушать на концертах Марины Девятковой (6+). Певица выступит 7 октября в Доме ученых СО РАН, а 8 октября в ДКЖ. Билеты на обладательницу классического музыкального образования стоят от 1300 рублей.
С новым альбомом в «Подземку» приезжает рок-группа Neverlove (16+). Послушать глэмеров можно за 1500 рублей 9 октября. На следующий день, 10 октября, на сцену этой же площадки выйдет дарквэйв группа из Хабаровска Otto Dix (16+). Билеты на рок-концерт, во время которого прозвучит электронная виолончель, стоят от 1200 рублей.
Панк-группа из Москвы «План Ломоносова» (18+) выступит 11 октября. Послушать сатирический рок можно будет в «Подземке» за 1800 рублей.
С туром «Увидимся снова» в «Подземке» выступит рок-группа «Наше последнее лето» (16+). Билеты стоят от 990 рублей, а состоится концерт 12 октября.
Группа Clockwork Times (CWT) (16+) с двадцатилетней историей приедет в «Подземку» 12 октября. Послушать ска-панк можно за 1200 рублей.
На сцену «Сибирь-Арены» выйдет хип-хоп исполнитель Macan (16+) с презентацией альбома «I am». 13 октября поклонники смогут услышать хиты: «За всех», «Останься образом», «Без названия» и другие. За билет придется заплатить от 1000 рублей.
В Доме ученых СО РАН выступит народная артистка России Лариса Долина (6+). Билеты на ее концерт 14 октября стоят от 1400 рублей. Певица исполнит свои самые знаменитые композиции.
Рэпер Lizer (16+) выступит в «Подземке» 16 октября. Он приедет со своим туром «Ride or Die», представит новые треки и исполнит главные хиты. Билеты на концерт обойдутся в 1300 рублей.
Хиты «Немеренно», «Любовь моя», «Прятки» и другие можно услышать на концерте «Элли на маковом поле» (12+) в «Подземке». Билеты на инди-поп стоят от 1700 рублей, а состоится концерт 16 октября.
В «Подземку» со своим большим туром 17 октября приедет рэпер Horus (18+) с новой программой. У артиста был долгий перерыв и теперь он представит новые треки и исполнит знакомые хиты. Билеты на его концерт стоят от 1730 рублей.
«Драмы больше нет», «Вода», Меланхолия» и другие композиции прозвучат со сцены «Сибирь-Арены». Полина Гагарина (18+) приезжает с концертом «Навсегда» 17 октября. Цена билетов начинается от 1500 рублей.
От 2500 рублей стоит билет на концерт Владимира Преснякова-младшего (6+). Эстрадный певец выйдет на сцену 17 октября в «Локомотив-Арене».
«Танцы», «Не грусти», «Холодно» и другие свои хиты исполнит на сцене Bla Bla Bar группа NLO (12+). Билеты на их концерт стоят от 1400 рублей, и пройдет он 18 октября.
Три года назад было воссоединение группы «Кино» (12+), и вот музыканты снова приезжают в Новосибирск с концертом. Они выступят в «Сибирь-Арене». Билеты на новую программу «История этого мира» стоят от 2700 рублей. На сцену 18 октября выйдут Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров.
Фестиваль «Сектор газа: Кащей Бессмертный» (18+) пройдет в «Подземке» 19 октября. В честь 60-летия Юрия Хоя выступят музыканты из золотого состава группы, дочь рокера и другие. Билеты стоят от 1700 рублей.
За 2000 рублей можно сходить на концерт Bakhtin (18+). В «Подземке» 20 октября музыкант исполнит свои главные хиты: «Целовала», «Паром», «Она», «Растаман».
Со своим концертом в ККК имени Маяковского выступит баянист Валерий Семин. Билеты на его концерты стоят от 2500 рублей. Посетить выступление заслуженного артиста России и соведущего телепрограммы «С легким паром!» можно 20 октября.
Автор песен «Любовь онлайн», «Закрутила», «Напополам» и «Комета» приедет в Новосибирск с концертом «Без ванили». Артем Авагимов (6+) выступит 21 октября в «Евразии» и 22 октября в ДК имени Октябрьской революции. Услышать исполнителя можно за 900 рублей.
Автор хита «Пожары» Xolidayboy (16+) выйдет на сцену ЛДС «Сибирь». Ставший популярным в TikTok артист выступит 23 октября, а билеты стоят от 2200 рублей.
В баре «Отдых» за билет от 2000 рублей можно будет послушать Татьяну Овсиенко (18+). Одна из бывших солисток группы «Мираж» выступит 23 октября.
После длительной паузы на сцену вернулся Big Baby Tape (16+). Автор хитов «Supersonic», «99 Problems», «Ameli» и один из самых знаменитых рэперов новой школы выйдет на сцену Bla Bla Bar 23 октября, а билеты будут стоить от 1999 рублей.
Постоянный гость передачи «Привет, Андрей» и мультиинструменталист Александр Бардин (6+) исполнит свою музыку в ККК имени Маяковского 23 октября. Билет на артиста из Мордовии стоит от 1900 рублей.
За 2000 рублей можно сходить на концерт «Тринадцать карат» (16+), который пройдет в Bla Bla Bar. Исполнитель поп-рок направления ждет своих поклонников 26 октября. В этот же день в баре by Anna Asti можно послушать бывшую участницу группы «Ленинград» Юлию Коган (18+). Билеты на её концерт тоже стоят 2000 рублей.
Солист группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец (12+) выступит на сцене ДКЖ 30 октября. Хиты группы будут исполнены вместе с симфоническим оркестром. Билеты обойдутся от 2400 рублей.
Театр
Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Павел Майков и другие актеры выступят в ДКЖ в спектакле «Вне подозрения» (12+). Стоимость билетов на 1 октября начинается с 1800 рублей. Поставновка расскажет про богатую женщину, которая оказалась втянута в события со случайным убийством.
В «Глобусе» 9 октября состоится премьера мюзикла «Садко в подводном царстве» (6+). Спектакль станет новым взглядом на русские былины. По сюжету гусляр Садко отправится в путешествие в Царство Владыки Вод Морских. Билеты стоят от 800 рублей.
Спектакль по мотивам «Бременских музыкантов» покажут в «Старом доме». Премьера «Е-ее-ее» (16+) пройдет 18 октября. По задумке режиссера Антона Федорова, «бременские музыканты» — это люди, сбежавшие от условностей и живущие коммуной.
Лекции и творческие вечера
Психолог, автор книги «Девочка. Девушка. Женщина» и основатель метода когнитивной персонализации Марк Бартон (16+) приедет с выступлением в ККК им. Маяковского 1 октября. Билеты на мероприятие в стиле «вопрос-ответ» стоят от 2000 рублей.
Послушать произведения поэтессы из Ижевска Татьяны Равиловой можно в ДК им Октябрьской революции 2 октября. Вместе с ней выступит музыкант и композитор Дмитрий Федоров. Билет на концерт под названием «Рави пишет. А ты чего себя так не любишь?» стоит от 1700 рублей.
Классическая музыка и симфонические шоу
Послушать трижды оскароносную музыку кинокомпозитора Говарда Шора, саундтрек к трилогии «Властелин колец» можно на концерте Force of Music Ensemble (6+). Мероприятие пройдет 1 октября в Доме ученых СО РАН, а 2 октября — в ДКЖ. Билеты стоят от 500 рублей.
Послушать культовые песни можно на панк-сказке «Король и шут» (16+). Как рассказывают организаторы, на многоуровневой сцене разместятся более ста виртуозных музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута». Билеты в «Локомотив-Арену» на 18 и 19 октября стоят от 3000 рублей.
В Оперном театре 25 октября состоится Большой симфонический концерт НОВАТа (6+), на котором выступит Первая скрипка Михайловского театра Ольга Волкова и дирижер Михаил Татарников. Со сцены прозвучат Концерт Прокофьева для скрипки с оркестром № 1 и «Картинки с выставки» Мусоргского в оркестровой версии Равеля.
Шоу, в котором сплетутся вечная музыка и современные технологии, графика, гимнастки и солистки, пройдет 28 октября. «Музыка в темноте. Время женщин» (6+) покажут в ДКЖ за 1700 рублей.
Благотворительность
Выставка-раздача животных «Лапа в ладошке» (0+) пройдет в «Подземке» 6 октября. Посетители смогут выбрать себе кошку из нескольких десятков подопечных волонтерских организаций. Вход бесплатный.
Юмор
Телеведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин (18+)приезжает в Новосибирск со своей юмористической программой «Другой формат». В нее войдут произведения мастеров юмористического жанра, смешные истории из жизни, байки, стендап и анекдоты. В доме ученых СО РАН телеведущий выступит 5 октября, а 6 октября — в ККК им. Маяковского. Билеты стоят от 900 рублей.
После двухлетнего перерыва с новым концертом в тур отправилась Юлия Ахмедова (18+). В новой программе «Лично» комик будет говорить максимально откровенно и поделиться тем, что раньше слышал только ее психолог. Стоимость билетов начинается от 1400 рублей. 9 октября концерт запланирован в Доме ученых СО РАН, а 10 — в ККК им. Маяковского.
Со своим сольником в «Подземке» выступит стендап комик Маргарита Родина (18+). Билет стоит от 1100 рублей. О жизни обычной женщины, которая совмещает работу и детей, можно будет узнать 11 октября.
С новым гастрольным туром в «Локомотив-Арену» приедут «Уральские пельмени» (6+). Во время концертов «пельмени» показывают номера, которые еще не появились на телеэкранах. На первое выступление, 9 октября, уже все билеты раскуплены, а на 13 октября стоят от 2500 рублей.
Участник проектов «Открытый микрофон», «Камеди Баттл» и «Импровизация. Команды» Антон Остерников (18+) выйдет на сцену «Подземки» 17 октября. Билет на концерт «Приступ молодости» стоит от 800 рублей.
За 600 рублей можно сходить на выступление стендап комика Карины Салиховой (18+). Участница шоу «Женский стендап», «Открытый Микрофон», «Comedy Баттл на ТНТ» выйдет на сцену бара «Нюра».
Фестивали
В первые выходные октября в Новосибирске стартует марафон лекций и научных ток-шоу, квестов и интеллектуальных игр, экскурсий и кинопоказов. Все это пройдет в рамках фестиваля науки «Кстати», который запланирован на 5 и 6 октября. 5 октября фестиваль будет проходить в ККК им Маяковского с 11 утра и до 19 вечера, а 6 октября с 12 до 18 в НГТУ НЭТИ.
«Октоберфест» (18+) в Новосибирске пройдет 5 и 6 октября. Его проведет «Йохохо бар». Посетители смогут попробовать пиво от 12 пивоварен, послушать живую музыку, поучаствовать в конкурсах. 5 октября фестиваль состоится в ТРЦ KLP, в 6 — в руинпабе «Типография». Билеты можно купить за 500 рублей.
В «Подземке» горожан ждет Neuropunk Festival (18+), на который приедут группы из Санкт-Петербурга и Москвы. Он запланирован на 12 октября. Перед зрителями выступят «Teddy Killerz», «Irontype», «Krot» и другие. Билеты на фестиваль стоят от 2000 рублей.
Эксурсии
Экскурсия в мэрию Новосибирска Власть народу (12+) пройдет в городе 11 и 18 октября. Её проведет краевед Константин Голодяев. Участники пройдут по улице Депутатской, познакомятся с интересными историческими местами, а потом заглянут в здание администрации города и узнают его историю. Также каждый сможет поучаствовать в общественных прениях и публично выразить свое мнение по важным городским вопросам. Обойдется экскурсия в 250 рублей.