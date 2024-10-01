«Кино», «Сектор газа» и Полина Гагарина: что интересного ждет Новосибирск в октябре — афиша НГС

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Певец из 90-х Кай Метов (6+) выйдет на сцену ДКЖ 3 октября. Заслуженный артист России порадует поклонников своими хитами. Стоимость билетов начинается от 1300 рублей.

В «Подземке» 4 октября выступит группа «Моя Мишель» (16+). Организаторы обещают море любви и нежности. На момент публикации остались билеты только за 5 тысяч рублей.

Послушать death-metal можно на концерте музыкантов из Сахалина Autopsy Night (18+). Группа выступит в «Подземке» 5 октября. Билеты обойдутся в 800 рублей.

В этот же день, 5 октября, в «Подземке» пройдет другой рок-концерт, а точнее кавер-шоу Rammstein (18+). Организаторы обещают воссоздать звучание хитов культовой группы и подарить зрителям атмосферу стадионных концертов. Билеты стоят от 800 рублей.

Народные песни новосибирцы смогут послушать на концертах Марины Девятковой (6+). Певица выступит 7 октября в Доме ученых СО РАН, а 8 октября в ДКЖ. Билеты на обладательницу классического музыкального образования стоят от 1300 рублей.

С новым альбомом в «Подземку» приезжает рок-группа Neverlove (16+). Послушать глэмеров можно за 1500 рублей 9 октября. На следующий день, 10 октября, на сцену этой же площадки выйдет дарквэйв группа из Хабаровска Otto Dix (16+). Билеты на рок-концерт, во время которого прозвучит электронная виолончель, стоят от 1200 рублей.

Панк-группа из Москвы «План Ломоносова» (18+) выступит 11 октября. Послушать сатирический рок можно будет в «Подземке» за 1800 рублей.

С туром «Увидимся снова» в «Подземке» выступит рок-группа «Наше последнее лето» (16+). Билеты стоят от 990 рублей, а состоится концерт 12 октября.

Группа Clockwork Times (CWT) (16+) с двадцатилетней историей приедет в «Подземку» 12 октября. Послушать ска-панк можно за 1200 рублей.

На сцену «Сибирь-Арены» выйдет хип-хоп исполнитель Macan (16+) с презентацией альбома «I am». 13 октября поклонники смогут услышать хиты: «За всех», «Останься образом», «Без названия» и другие. За билет придется заплатить от 1000 рублей.

В Доме ученых СО РАН выступит народная артистка России Лариса Долина (6+). Билеты на ее концерт 14 октября стоят от 1400 рублей. Певица исполнит свои самые знаменитые композиции.

Рэпер Lizer (16+) выступит в «Подземке» 16 октября. Он приедет со своим туром «Ride or Die», представит новые треки и исполнит главные хиты. Билеты на концерт обойдутся в 1300 рублей.

Хиты «Немеренно», «Любовь моя», «Прятки» и другие можно услышать на концерте «Элли на маковом поле» (12+) в «Подземке». Билеты на инди-поп стоят от 1700 рублей, а состоится концерт 16 октября.

В «Подземку» со своим большим туром 17 октября приедет рэпер Horus (18+) с новой программой. У артиста был долгий перерыв и теперь он представит новые треки и исполнит знакомые хиты. Билеты на его концерт стоят от 1730 рублей.

«Драмы больше нет», «Вода», Меланхолия» и другие композиции прозвучат со сцены «Сибирь-Арены». Полина Гагарина (18+) приезжает с концертом «Навсегда» 17 октября. Цена билетов начинается от 1500 рублей.

От 2500 рублей стоит билет на концерт Владимира Преснякова-младшего (6+). Эстрадный певец выйдет на сцену 17 октября в «Локомотив-Арене».

«Танцы», «Не грусти», «Холодно» и другие свои хиты исполнит на сцене Bla Bla Bar группа NLO (12+). Билеты на их концерт стоят от 1400 рублей, и пройдет он 18 октября.

Группа «Кино» воссоединилась три года назад Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Три года назад было воссоединение группы «Кино» (12+), и вот музыканты снова приезжают в Новосибирск с концертом. Они выступят в «Сибирь-Арене». Билеты на новую программу «История этого мира» стоят от 2700 рублей. На сцену 18 октября выйдут Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров.

Фестиваль «Сектор газа: Кащей Бессмертный» (18+) пройдет в «Подземке» 19 октября. В честь 60-летия Юрия Хоя выступят музыканты из золотого состава группы, дочь рокера и другие. Билеты стоят от 1700 рублей.

За 2000 рублей можно сходить на концерт Bakhtin (18+). В «Подземке» 20 октября музыкант исполнит свои главные хиты: «Целовала», «Паром», «Она», «Растаман».

Со своим концертом в ККК имени Маяковского выступит баянист Валерий Семин. Билеты на его концерты стоят от 2500 рублей. Посетить выступление заслуженного артиста России и соведущего телепрограммы «С легким паром!» можно 20 октября.

Автор песен «Любовь онлайн», «Закрутила», «Напополам» и «Комета» приедет в Новосибирск с концертом «Без ванили». Артем Авагимов (6+) выступит 21 октября в «Евразии» и 22 октября в ДК имени Октябрьской революции. Услышать исполнителя можно за 900 рублей.

Автор хита «Пожары» Xolidayboy (16+) выйдет на сцену ЛДС «Сибирь». Ставший популярным в TikTok артист выступит 23 октября, а билеты стоят от 2200 рублей.

Концерт Xolidayboy в Новосибирске несколько раз отменялся Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В баре «Отдых» за билет от 2000 рублей можно будет послушать Татьяну Овсиенко (18+). Одна из бывших солисток группы «Мираж» выступит 23 октября.

После длительной паузы на сцену вернулся Big Baby Tape (16+). Автор хитов «Supersonic», «99 Problems», «Ameli» и один из самых знаменитых рэперов новой школы выйдет на сцену Bla Bla Bar 23 октября, а билеты будут стоить от 1999 рублей.

Постоянный гость передачи «Привет, Андрей» и мультиинструменталист Александр Бардин (6+) исполнит свою музыку в ККК имени Маяковского 23 октября. Билет на артиста из Мордовии стоит от 1900 рублей.

За 2000 рублей можно сходить на концерт «Тринадцать карат» (16+), который пройдет в Bla Bla Bar. Исполнитель поп-рок направления ждет своих поклонников 26 октября. В этот же день в баре by Anna Asti можно послушать бывшую участницу группы «Ленинград» Юлию Коган (18+). Билеты на её концерт тоже стоят 2000 рублей.