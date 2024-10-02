Старые трубы уже достали: как выглядит разрытый левый берег — впечатляющие фото

Теплосети на левом берегу в Новосибирске в этом году ремонтируют особенно активно. Сказываются аварии, которые оставили сотни жителей без тепла в январе этого года. СГК после них выделила дополнительный миллиард рублей на модернизацию. Но в октябре многие участки до сих пор остаются в разрытом состоянии и пугают жителей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как сегодня, 2 октября, выглядит перерытый левый берег.
НГС попросил читателей прислать адреса, где проводят ремонт на левом берегу. Но в редакцию прислали десятки жалоб. На фотограф физически смог побывать только на некоторых участках из списка.
Из-за большого количества ремонтов на левом берегу, в этом году многие жители неделями были без горячей воды.
Как сообщил читатель НГС, сегодня утром шел пар из ямы на перекрестке Пермитина и Ватутина. Днем там работали сотрудники СГК. Как сообщили в пресс-службе регоператора, в этом месте произошла авария.
На Котовского 40/1 продолжается ремонт теплотрассы. В начале сентября у жителей чуть не ушел двор под землю. Тогда на ремонт обратила внимание прокуратура.
На Петропавловской, где в прошлом году была крупная авария и столб воды поднялся на несколько этаже, тоже ведется ремонт. По данным с паспорта объекта, закончить ремонт должны в декабре.
В пресс-службе СГК рассказали, что сейчас в левобережье завершают работы по замене теплосетей и устранение текущих локальных дефектов. Работы одновременно идут на нескольких десятках объектов.
— Все капитальные работы будут завершены до 1 ноября и благоустроены; отдельные — во временном зимнем варианте, до весны. Это позволит обеспечить необходимое качество финального благоустройства, — добавили в компании.
Жители левого берега перед началом отопительного сезона столкнулись с массовыми отключениями горячей воды. Как люди готовятся к холодам, какие прогнозы дают эксперты и что говорят в СГК о предстоящем отопительном сезоне — в материале НГС.