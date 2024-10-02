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Осень Авария в непогоду Старые трубы уже достали: как выглядит разрытый левый берег — впечатляющие фото

Старые трубы уже достали: как выглядит разрытый левый берег — впечатляющие фото

Из-за ремонта перекрыты тротуары, дороги и дворы Новосибирска

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9 комментариев

На левом берегу ремонтируют как магистральные, так и квартальные сети

Теплосети на левом берегу в Новосибирске в этом году ремонтируют особенно активно. Сказываются аварии, которые оставили сотни жителей без тепла в январе этого года. СГК после них выделила дополнительный миллиард рублей на модернизацию. Но в октябре многие участки до сих пор остаются в разрытом состоянии и пугают жителей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как сегодня, 2 октября, выглядит перерытый левый берег.

Напротив дома на Ватутина, 45

НГС попросил читателей прислать адреса, где проводят ремонт на левом берегу. Но в редакцию прислали десятки жалоб. На фотограф физически смог побывать только на некоторых участках из списка.

Защитная сетка тоже упала в яму

Из-за большого количества ремонтов на левом берегу, в этом году многие жители неделями были без горячей воды.

Сегодня случилась авария на Пермитина

Как сообщил читатель НГС, сегодня утром шел пар из ямы на перекрестке Пермитина и Ватутина. Днем там работали сотрудники СГК. Как сообщили в пресс-службе регоператора, в этом месте произошла авария.

По данным паспорта объекта, закончить должны к 15 октября

На Котовского 40/1 продолжается ремонт теплотрассы. В начале сентября у жителей чуть не ушел двор под землю. Тогда на ремонт обратила внимание прокуратура.

На Котовского масштаб ремонта очень большой

Старые трубы уже достали

На Пермитина, 5 в яме можно увидеть воду

Проезд на Пермитина перекрыт

На Петропавловской, где в прошлом году была крупная авария и столб воды поднялся на несколько этаже, тоже ведется ремонт. По данным с паспорта объекта, закончить ремонт должны в декабре.

По Петропавловской проходит магистральная труба

На Петропавловской тепло жителям подают по альтернативной схеме

В этом месте на Петропавловской в январе произошел серьезный прорыв. А месяц назад там после очередного ремонта была небольшая яма.

Сейчас трубы лежат на земле

Тротуар пока занят ремонтом

Совсем недалеко от Петропавловской на Титова 40/1 тоже проходит ремонт

Много дорог этим летом было сужено из-за ремонтов

На Планировочной из-за ремонта перекрыли дорогу

В пресс-службе СГК рассказали, что сейчас в левобережье завершают работы по замене теплосетей и устранение текущих локальных дефектов. Работы одновременно идут на нескольких десятках объектов.

— Все капитальные работы будут завершены до 1 ноября и благоустроены; отдельные — во временном зимнем варианте, до весны. Это позволит обеспечить необходимое качество финального благоустройства, — добавили в компании.

Жители левого берега перед началом отопительного сезона столкнулись с массовыми отключениями горячей воды. Как люди готовятся к холодам, какие прогнозы дают эксперты и что говорят в СГК о предстоящем отопительном сезоне — в материале НГС.

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Комментарии
10
Директор Завода (Ржака)
2 минуты
Как голосуют жители левого берега, так и чинят им трубы.
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9 минут
и что мешало за 25 лет пупка у власти поменять эти трубы?
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