Старые трубы уже достали: как выглядит разрытый левый берег — впечатляющие фото

На левом берегу ремонтируют как магистральные, так и квартальные сети Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Теплосети на левом берегу в Новосибирске в этом году ремонтируют особенно активно. Сказываются аварии, которые оставили сотни жителей без тепла в январе этого года. СГК после них выделила дополнительный миллиард рублей на модернизацию. Но в октябре многие участки до сих пор остаются в разрытом состоянии и пугают жителей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как сегодня, 2 октября, выглядит перерытый левый берег.

Напротив дома на Ватутина, 45 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











НГС попросил читателей прислать адреса, где проводят ремонт на левом берегу. Но в редакцию прислали десятки жалоб. На фотограф физически смог побывать только на некоторых участках из списка.

Защитная сетка тоже упала в яму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из-за большого количества ремонтов на левом берегу, в этом году многие жители неделями были без горячей воды.

Сегодня случилась авария на Пермитина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как сообщил читатель НГС, сегодня утром шел пар из ямы на перекрестке Пермитина и Ватутина. Днем там работали сотрудники СГК. Как сообщили в пресс-службе регоператора, в этом месте произошла авария.

По данным паспорта объекта, закончить должны к 15 октября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Котовского 40/1 продолжается ремонт теплотрассы. В начале сентября у жителей чуть не ушел двор под землю. Тогда на ремонт обратила внимание прокуратура.

На Котовского масштаб ремонта очень большой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Старые трубы уже достали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Пермитина, 5 в яме можно увидеть воду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Проезд на Пермитина перекрыт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Петропавловской, где в прошлом году была крупная авария и столб воды поднялся на несколько этаже, тоже ведется ремонт. По данным с паспорта объекта, закончить ремонт должны в декабре.

По Петропавловской проходит магистральная труба Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Петропавловской тепло жителям подают по альтернативной схеме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этом месте на Петропавловской в январе произошел серьезный прорыв. А месяц назад там после очередного ремонта была небольшая яма. Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас трубы лежат на земле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Тротуар пока занят ремонтом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Совсем недалеко от Петропавловской на Титова 40/1 тоже проходит ремонт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Много дорог этим летом было сужено из-за ремонтов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Планировочной из-за ремонта перекрыли дорогу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В пресс-службе СГК рассказали, что сейчас в левобережье завершают работы по замене теплосетей и устранение текущих локальных дефектов. Работы одновременно идут на нескольких десятках объектов.

— Все капитальные работы будут завершены до 1 ноября и благоустроены; отдельные — во временном зимнем варианте, до весны. Это позволит обеспечить необходимое качество финального благоустройства, — добавили в компании.