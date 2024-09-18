В Новосибирске жилые дома начали подключать к отоплению

Отопительный сезон начался 16 сентября, тогда тепло начали подавать в социальные объекты Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Сегодня, 18 сентября, в Новосибирске жилые дома начнут подключать к отоплению. В первую очередь тепло поступит в здания на левом берегу, а также в Центральном, Октябрьском, Заельцовском и Калининском районах.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Список улиц, на которых подключат дома на первом этапе, опубликовали на сайте «Сибирской генерирующей компании».

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть ул. Котовского, часть ул. Ватутина от пл. Труда до пл. Маркса, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег.

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской.

ТЭЦ-3: Ленинский район: п. Затон, часть Троллейного ж/м, ул. Киевская, ул. Новосибирская, ул. Широкая, Кировский район: ул. Беловежская (кроме ЦТП-к49 по ул Сибиряков Гвардейцев, 44/3), ул. Палласа, Акатуйский жилмассив, часть Затулинского ж/м, ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Сибиряков-Гвардейцев.

СГК опубликовала карту с графиком подключений на всех этапах Источник: СГК

ТЭЦ-4: ул. Новая Заря, ул. Д.Давыдова, ул. О. Дундича, ул. Учительская, ул. Магаданская, ул. Катодная, ул. Залесского, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Дунаевского, ул. Рассветная, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь.

ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая.