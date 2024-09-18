НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

южн.

 763мм 96%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,43
EUR 101,51

Жилые дома начали подключать к теплу

Что интересного в стране
Дело «картонного короля»
Обзор хороших детсадов
Эксперты об уходе Кондратьева
Главные тренды сезона
Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 В Новосибирске жилые дома начали подключать к отоплению

В Новосибирске жилые дома начали подключать к отоплению

Тепло поступит в дома в шести районах

1 473
2 комментария

Отопительный сезон начался 16 сентября, тогда тепло начали подавать в социальные объекты

Сегодня, 18 сентября, в Новосибирске жилые дома начнут подключать к отоплению. В первую очередь тепло поступит в здания на левом берегу, а также в Центральном, Октябрьском, Заельцовском и Калининском районах.

Список улиц, на которых подключат дома на первом этапе, опубликовали на сайте «Сибирской генерирующей компании».

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть ул. Котовского, часть ул. Ватутина от пл. Труда до пл. Маркса, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег.

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской.

ТЭЦ-3: Ленинский район: п. Затон, часть Троллейного ж/м, ул. Киевская, ул. Новосибирская, ул. Широкая, Кировский район: ул. Беловежская (кроме ЦТП-к49 по ул Сибиряков Гвардейцев, 44/3), ул. Палласа, Акатуйский жилмассив, часть Затулинского ж/м, ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Сибиряков-Гвардейцев.

СГК опубликовала карту с графиком подключений на всех этапах

ТЭЦ-4: ул. Новая Заря, ул. Д.Давыдова, ул. О. Дундича, ул. Учительская, ул. Магаданская, ул. Катодная, ул. Залесского, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Дунаевского, ул. Рассветная, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь.

ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая.

Первыми к теплу в Новосибирске начали подключать социальные объекты: больницы и детские сады. В 16 сентября в мэрии отчитались о том, что отопление поступило в 319 зданий.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Отопление Отопительный сезон СГК Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Знала бы, где аэропорт, развелась бы и уехала»: жительница Краснодара переехала в Сибирь и ужаснулась жизни в новом городе
Анонимное мнение
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Vika,43

Ирина,58

Гарик,34

Андрей,31

Kati,49

Артём,35

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление