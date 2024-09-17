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Город Отопительный сезон 2024/2025 Несколько сотен зданий подключили к теплу в Новосибирске

Несколько сотен зданий подключили к теплу в Новосибирске

Мэр поручил мониторить ситуацию, пока во всех объектах не будет отопления

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15 комментариев

Жилые дома начнут подключать к отоплению завтра, 18 сентября

Отопление дали в несколько сотен социальных объектов в Новосибирске. Об этом рассказал Дмитрий Зайков, начальник департамента энергетики и ЖКХ во время аппаратного совещания в мэрии 17 сентября.

— Начался новый виток отопительного периода, с 16 сентября в городе запустили отопление по всем объектам социальной инфраструктуры и образованию. Сейчас из 1412 объектов запущено 319, то есть 22%, — объяснил Дмитрий Зайков.

Кроме того, 92% жилых домов получили паспорта готовности к подключению к теплу.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев попросил начальника департамента взять на контроль процент подключения по всем объектам до полного запуска системы. Также глава города отметил, что мониторить результаты будут до того момента, пока не подключат все здания к теплу.

Жилой фонд, школы, колледжи и университеты начнут подключать с 18 сентября, тепло появится до 30 сентября. Подключение разделили на четыре этапа, ищите свой дом на карте.

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Комментарии
15
Yumare
17 сентября 2024, 11:27
Холодно, однако, вот-вот снег пойдёт!
Гость
17 сентября 2024, 10:59
Когда вернут горячую воду Ленинскому району? Почему нет реальной картины отключений? Почему никто не может ответить на простой вопрос: "где горячая вода?" Мэр Кудрявцев, левый берег для вас не Новосибирск?
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