Несколько сотен зданий подключили к теплу в Новосибирске

Жилые дома начнут подключать к отоплению завтра, 18 сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Отопление дали в несколько сотен социальных объектов в Новосибирске. Об этом рассказал Дмитрий Зайков, начальник департамента энергетики и ЖКХ во время аппаратного совещания в мэрии 17 сентября.

— Начался новый виток отопительного периода, с 16 сентября в городе запустили отопление по всем объектам социальной инфраструктуры и образованию. Сейчас из 1412 объектов запущено 319, то есть 22%, — объяснил Дмитрий Зайков.

Кроме того, 92% жилых домов получили паспорта готовности к подключению к теплу.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев попросил начальника департамента взять на контроль процент подключения по всем объектам до полного запуска системы. Также глава города отметил, что мониторить результаты будут до того момента, пока не подключат все здания к теплу.