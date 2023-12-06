Жители дома на Немировича мечутся между УК. Одна их отдала сама, вторая им не нравится, они хотят третью

— Нам устно заявили, что УК «Честная» заключила договор с ООО «Привилегия», и далее уже, если жители захотят, то проведут общее собрание собственников и выберут УК. Затем «Привилегия» стала требовать оплаты как действующая УК. Но выбор УК по ЖК РФ соблюден не был, — считает житель дома Борис (имя изменено по просьбе героя публикации).



Борис говорит, что жители запросили в ГЖИ информацию о голосовании. По его уверениям, в бюллетнях были подписи, которые не ставили.

— Параллельно актив дома проводил собрание по выбору другой управляющей — «Академия ЖКХ». Собрание проходило в очно-заочном формате с 7 по 29 октября. Есть протокол, но документы принять в ГЖИ отказались, — рассказывает мужчина.