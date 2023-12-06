Жители дома на Немировича мечутся между УК. Одна их отдала сама, вторая им не нравится, они хотят третью

В Новосибирске жители дома на Немировича-Данченко, 16/3 заявили, что недовольны выбором новой управляющей компании.Старая недавно устранилась от своих обязанностей и передала дом. Несколько местных жители заявили, что они хотят совсем другую УК — не старую и не новую. Чем они не довольны и что на претензии отвечают коммунальщики, выяснял НГС.
Недовольные жильцы
ЖК «Сандей» по улице Немировича-Данченко 16/3 управляла компания от застройщика — УК «Честная». 31 июля, со слов жильцов, она устранилась от управления и передала его ООО «Привилегия». При этом людям, по их словам, только устно сообщили, что одна УК передает дом в управление другой.
ООО УК «ЧЕСТНАЯ» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в декабре 2020 года. Конечный владелец и по совместительству директор — Александр Тужик. По итогам 2022 года выручка компании составила 13,2 миллиона рублей. При этом, судя по данным, компания ничего не заработала и ушла в убыток на 483 тысячи рублей. Основная деятельность компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
— Нам устно заявили, что УК «Честная» заключила договор с ООО «Привилегия», и далее уже, если жители захотят, то проведут общее собрание собственников и выберут УК. Затем «Привилегия» стала требовать оплаты как действующая УК. Но выбор УК по ЖК РФ соблюден не был, — считает житель дома Борис (имя изменено по просьбе героя публикации).
Борис говорит, что жители запросили в ГЖИ информацию о голосовании. По его уверениям, в бюллетнях были подписи, которые не ставили.
— Параллельно актив дома проводил собрание по выбору другой управляющей — «Академия ЖКХ». Собрание проходило в очно-заочном формате с 7 по 29 октября. Есть протокол, но документы принять в ГЖИ отказались, — рассказывает мужчина.
ООО «ПРИВИЛЕГИЯ» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в марте 2022 года. Конечный владелец — Александр Рудьков. Директор — Сергей Старовойтов. По итогам 2022 года выручка компании составила 12,9 миллиона рублей. Компания заработала 2,3 миллиона рублей. Основная деятельность компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Мужчина отметил, что директор «Привилегии» 16 августа обещал провести собрание собственников, а затем без уведомления сотрудники УК начали распространять бюллетени. Жильцы выяснили в ГЖИ, что якобы собрание дома прошло 15 августа в очном формате. Затем узнали, что якобы до 8 сентября проходило заочное голосование. 31 октября им сообщили, что с 1 ноября «Привилегия» становится официально управляющей компанией дома. Часть жители возмутилась результатами голосования, так как, по их словам, голоса свои не отдавали.
Слова Бориса подтвердили несколько жильцов дома. Сейчас актив ЖК вместе с УК «Академия ЖКХ» готовятся обратиться в суд. Также по словам Бориса, он уже обратился в прокуратуру и в Роспотребнадзор.
ООО Управляющая Компания «Академия ЖКХ» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в декабре 2017 года. Конечный владелец — Мария Адольф. Генеральный директор — Евгений Усачев. Информации о финансах нет. Основная деятельность компании — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
А вот жительница дома Мария выбором УК довольна. Она добавила, что проголосовавших было много, а обвинения в подделке подписей она считает необоснованным.
— Люди сами голосовали, а недовольных результатом везде хватает, — пояснила сибирячка.
Что говорят в УК
В УК «Привилегия» НГС сообщили, что собрание собственников дома провели публично с полным соблюдением закона, а инициатором, председателем и секретарем собрания были собственники дома.
— Факт голосования собственников подтверждают записи камер видеонаблюдения, реестры собственников, которые принимали участие в голосовании под роспись. По результатам голосования больше половины собственников решили расторгнуть договор с управляющей компанией «Честная» и заключить договор с «Привилегией», — отметил директор Виталий Ковригин.
Он также добавил, что УК «Честная» признала законными и легитимными решения собрания, написала заявление в ГЖИ об исключении дома из лицензии. ГЖИ провела внеплановую проверку по результатам голосования и не нашла никаких нарушений, а также вынесла приказ о включении дома в лицензию УК «Привилегия». Протокол общего собрания собственников не оспорил пока никто, напомнил директор.
— Информацией о подделке подписей не располагаем. Доказательной базы этому не существует. Любые обвинения в уголовном преступлении являются клеветой и преследуются по статье УК РФ, — заключил Ковригин.
Он напомнил, что за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, предусмотрено уголовное наказание. Также он напомнил, что любой житель дома может организовать собрание и инициировать смену УК.
Корреспондент НГС направил официальные запросы по сложившейся ситуации в ГЖИ и управляющие компании «Честная» и «Академия ЖКХ». На момент публикации материала ответов на запрос не поступило.
Ранее НГС писал о том, что у жителей одного из многоквартирных домов в Новосибирске резко выросли коммунальные платежи. Люди заподозрили свою УК в подделке подписей.