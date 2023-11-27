«В одной из квартир несовершеннолетний расписался»: платежи «МКС-Новосибирск» подняли в 3 раза — это объяснили решением жильцов

Жители одного из новосибирских домов обнаружили, что в приложениях оплаты коммунальных услуг их платежи управляющей компании «МКС-Новосибирск» вдруг резко выросли. В УК изменения объяснили переходом на новый способ расчёта стоимости услуг, за который жители якобы сами и проголосовали. Выяснилось, что в голосовании большинство жителей дома не участвовали, как и не ставили свои подписи в документе. В ситуации разбиралась корреспондент НГС.
Выросшие платежи
Жители дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 21 обнаружили, что их платежки за услуги УК резко выросли. Одни заметили это в приложениях «Платосфера» и «Квартплата» в ноябре 2023 года, когда собирались оплачивать коммунальные услуги за октябрь. Те, кто не пользуются приложениями, были шокированы баснословными суммами во время оплаты в кассе.
— Платила за свою однушку за услуги управляющей компании «МКС-Новосибирск» все время от 800 до 900 рублей в месяц, больше никогда не выходило. Открыла приложение 12 ноября, и была в шоке: сумма была в районе 2600 рублей. Я решила, что это какая-то ошибка, тем более в бумажном квитке сумма была стандартной — 873,88 рубля, — рассказала местная жительница Анастасия.
Те жители дома, кто не пользуется агрегаторами услуг ЖКХ, пояснили, что в бумажном квитке сумма у них тоже была прежней, а при оплате услуг в кассе УК выяснялось, что она в разы выше.
— В квитанции обычная сумма, а при оплате другая. В «МКС» объясняли, что сделали перерасчет на основании протокола, — поясняет еще одна местная жительница Татьяна. Она с дочерью неделю назад написала обращение в ГЖИ по поводу большой переплаты.
Нашлись и те, кто уже заплатили по счетам в приложении. Так жительница дома Виктория сообщила, что всегда платила управляющей компании 894,85 рубля, а в ноябре в расчете за октябрь была указана другая сумма — 2555,41 рубля. Девушка внесла всю сумму.
Мертвые души
19 ноября жильцы дома собрались, чтобы обсудить проблему. Владельцы однокомнатных квартир рассказали, что их платежки за услуги УК за октябрь в среднем с 850 рублей выросли до 2600 рублей, а владельцы 3-комнатных пожаловались, что у них сумма оплаты управляющей компании подскочила до 5 тысяч.
Жильцы запросили в УК документы: повестку собрания собственников и результаты голосования от 19 октября, на которые ссылались в УК (копии есть в распоряжении редакции НГС). В документах указано, что с 6 июля по 18 октября 2023 года проходило заочное голосование собственников, и большинство проголосовали за переход дома на расчет КР на СОИ (коммунальный ресурс на содержание общего имущества) по факту. Якобы бюллетени разносили по почтовым ящикам, либо вручали лично.
При этом шокированные жильцы, увидев подписи в протоколе напротив своих фамилий, отметили, что в голосовании не участвовали, никаких бюллетеней не получали, а в решении собственников о переходе на новую систему оплаты не расписывались.
— Они даже подписи двоих жильцов поставили, которых на момент этого заочного голосования уже в живых не было, — видимо, они воскресли. В одной из квартир несовершеннолетний расписался. Это разве законно? — возмутились соседи.
— Собственник моей квартиры — моя мама. Живет в Новосибирской области, но тоже, оказывается, «проголосовала и подписала», — отметила жительница дома Виктория.
20 ноября космические суммы из платежек части жильцов внезапно исчезли, у других же до сих пор числится долг.
— Еще вчера суммы были огромные, сегодня смотрю: в «Платосфере» — 897,38 рубля, в «Квартплате» почему-то 911,70, — говорит Анастасия. — Соседи предполагают, что это произошло из-за обращения в ГЖИ. Другие уверены, что представители «МКС-Новосибирск» узнали о недовольствах, и все вернули.
Соседи считают произошедшее преступлением, за которое нужно наказать виновных.
Что говорят в УК
Шокированные жильцы завалили управляющую компанию запросами. Ответ пришел всем один.
— Управляющая компания выполнила перерасчет по видам коммунальных услуг за содержание общего имущества за период с 01.01.2023 по 31.10.2023 г., так как многоквартирный дом по улице Сибиряков-Гвардейцев, 21 на основании протокола СГ21 от 19.10.2023 г. принял решение перейти на расчет КР на СОИ по факту, — ответили в «МКС-Новосибирск».
Корреспондент НГС направила в управляющую компанию запрос с просьбой пояснить, почему суммы платежей за услуги «МКС-Новосибирск» дважды так резко изменились, вернут ли деньги тем жильцам, кто оплатил повышенные суммы, и почему большие суммы исчезли только у части жильцов дома. Кроме того, попросила объяснить, как получилось, что большинство жителей дома не принимали участие в заочном голосовании, а их подписи стоят в решении.
В управляющей компании пояснили, что в ноябре 2023 года специалисты УК сделали перерасчет по коммунальным ресурсам на содержание общего имущества (КР СОИ) за период с января по ноябрь 2023 года. При этом в очередной раз сообщили, что основанием послужило то, что собственники дома сами изменили способ определения размера расходов на общем собрании.
— Перерасчет размера расходов на оплату КР СОИ в случае смены способа определения производится за период, который шел со дня предыдущего перерасчета, и учитывается при начислении платы за КР СОИ за последний месяц действия предыдущего способа, — добавили в «МКС-Новосибирск».
В «МКС-Новосибирск» предупредили, что в платежных системах могут отражаться начисления за прошлый месяц и предварительные начисления этого месяца, поэтому собственники увидели появившиеся перерасчеты. Кроме того, специалисты управляющей компании решили перенести перерасчет на 2024 год, распределив сумму равными долями в течение года — то есть перерасчет за январь-октябрь 2023 года перенесли на январь 2024 году с распределением равными долями.
В компании также отметили, что не уполномочены проверять подлинность поступивших бюллетеней общего собрания собственников. Главный специалист по расчетам с населением компании добавила, что все полученные средства находится у них на лицевых счетах. Все оплаты отразятся в платежных документах за ноябрь 2023 года, и все излишне оплаченные деньги учтут в счет будущих платежей по содержанию жилья.
Жители дома намерены обращаться в полицию, мэрию и прокуратуру для того, чтобы разобраться в ситуации до конца и привлечь виновных к ответственности.
Ранее НГС писал о том, как жители дома в Новосибирске боятся ездить на лифтах своего дома. По их словам, оборудование регулярно выходит из строя, а представители УК не решают проблему.