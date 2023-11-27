«В одной из квартир несовершеннолетний расписался»: платежи «МКС-Новосибирск» подняли в 3 раза — это объяснили решением жильцов

Выросшие платежи

Жители дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 21 обнаружили, что их платежки за услуги УК резко выросли. Одни заметили это в приложениях «Платосфера» и «Квартплата» в ноябре 2023 года, когда собирались оплачивать коммунальные услуги за октябрь. Те, кто не пользуются приложениями, были шокированы баснословными суммами во время оплаты в кассе.



— Платила за свою однушку за услуги управляющей компании «МКС-Новосибирск» все время от 800 до 900 рублей в месяц, больше никогда не выходило. Открыла приложение 12 ноября, и была в шоке: сумма была в районе 2600 рублей. Я решила, что это какая-то ошибка, тем более в бумажном квитке сумма была стандартной — 873,88 рубля, — рассказала местная жительница Анастасия.

