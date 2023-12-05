«Текут реки». В новосибирской пятиэтажке несколько месяцев топит подвал — видео с огромными лужами

В Новосибирске жители пятиэтажки на Красном проспекте, 94/3 не могут справиться с регулярным затоплением подвала. Об этом редакции НГС заявил один из жильцов, пожелавший остаться анонимным.
В ролике, который прислал мужчина, видно, что вода растекается по полу подвала. По словам сибиряка, из-за нее в помещении стоит запах канализации.
— Текут реки. И мы всем этим дышим, особенно жители первого этажа, — подтверждает женщина на видео.
Как утверждает житель пятиэтажки, в подвале заменили отрезок старой трубы, но прорывы всё равно периодически случаются. Он уверяет: пока решить проблему не удается, хотя о ней знают в управляющей компании.
В телефонном разговоре с НГС сотрудница диспетчерской УК «Монолит» заявила, что бездействия со стороны организации нет. По информации женщины, проблема возникла примерно 2–3 месяца назад. По ее словам, несмотря на вызовы аварийных служб, она повторяется по несколько раз в месяц. Это при том, что прорывы труб, как заявила сотрудница, отсутствуют.
— Вопрос решается. В понедельник лично я работала и вызывала Горканализацию. Прочищали колодцы. Утром 5 декабря опять вызвали Горводоканал, тоже они прочистили колодец. Директор пришел на работу, я ему докладываю, что и как. Он будет звонить или, может быть, уже звонил в канализационный сектор — чтобы они хорошо промыли колодцы. Может быть, там где-то застопорилось что-то, не до конца высасывает насос. Идет засор. Меры принимаются.
Осенью редакция писала о том, как страдает панелька в центре Новосибирска — ремонт в подвале там обещают сделать через 20 лет.