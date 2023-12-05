«Текут реки». В новосибирской пятиэтажке несколько месяцев топит подвал — видео с огромными лужами

В ролике, который прислал мужчина, видно, что вода растекается по полу подвала. По словам сибиряка, из-за нее в помещении стоит запах канализации.



— Текут реки. И мы всем этим дышим, особенно жители первого этажа, — подтверждает женщина на видео.