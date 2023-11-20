Опять платить больше? Как в 2024 году подорожает коммуналка и как на ней сэкономить

По правилам тарифы на коммуналку повышают раз в год, и 2024 год не станет исключением — на днях правительство утвердило размеры индексации. Применять их начнут только в июле, но все цифры известны уже сейчас, а значит есть время с ними ознакомиться и подготовиться. Разбираемся, как вырастут тарифы на ЖКУ и можно ли будет сэкономить на коммунальных платежах.

