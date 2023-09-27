«Никакой защиты от аппетитов монополистов у нас нет»: почему тарифы на ЖКУ продолжают расти

В следующем году нас ждет очередное подорожание услуг ЖКХ: Минэкономразвития в своем прогнозе заявило, что оно «не превысит 9,8%». Предварительный рост цен запланирован и на 2025, и на 2026 год. Мы посчитали, насколько выросли цены в квитанции в последнее время, и спросили у председателя Союза жилищных организаций Москвы, с чем связано постоянное подорожание ЖКУ.
Как растут цены на ЖКУ
Цены на ЖКУ начали активно расти в 1993 году, после того как власти приняли решение о том, что граждане должны полностью оплачивать коммунальные услуги, в то время как до этого население покрывало лишь 2–3% от всех затрат. После перехода на рыночные рельсы цены взлетели вверх, опережая инфляцию более чем в 2 раза. Иногда за год цены могли подняться на 30% — например, как это было в 2005 году.
В 2014 году правительство изменило правила роста цен и установило предельный индекс, на который можно повышать тарифы, он примерно соответствовал уровню инфляции. В 2022 году тарифы повышали дважды: сначала в среднем на 4% в июле, еще на 9% — в декабре. В среднем за год рост составил 10,7% при общей инфляции 11,9%. После двойной индексации 2022 года власти пообещали, что до июля 2024 года тарифы трогать не будут.
Пока мы отдыхали от повышения тарифов, в Минэкономики составили прогноз, согласно которому в следующем году стоимость жилищно-коммунальных услуг рванет сразу на 9,8%.
Почему так дорого
Даже учитывая то, что окончательный размер тарифов определяют региональные власти, прогнозируемый рост в полтора раза больше, чем привычные ежегодные 4–6 процентов. По мнению председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, учитывая нынешние реалии, это ожидаемый прогноз.
— Много это или мало? Если сравнивать с прошлыми годами — это больше в полтора раза, но прошлые годы объективно отличались. Экономическая ситуация в стране ухудшается, не стоит забывать и о том, как за год курс рубля упал по отношению к твердой валюте, — считает Константин Крохин.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Еще одной причиной роста цен на ЖКУ эксперт назвал использование в сфере импортного оборудования или отечественного, но с импортными компонентами — стоимость ремонта на него также выросла за последние годы. Даже рост цен на продукты сказывается на наших платежках, ведь сотрудникам ЖКХ надо платить зарплату.
— Выросли цены на продукты питания, и люди требуют повышения зарплат или уходят: от дворников до технического персонала, — заявил Константин Крохин. — Так как постоянно строятся многоквартирные дома, спрос на персонал не падает, и чтобы удержать людей, необходимо повышать зарплату, а для этого необходимо повышать единственный источник средств — квартплату населения.
Но одна из главных причин повышения цен на тарифы ЖКУ, по мнению эксперта, отсутствие конкуренции в сфере. Из-за того что сфера ЖКХ остается государственной монополией, население вынуждено платить ту цену, которая будет указана в квитанции, без возможности выбрать другого поставщика ЖКУ. И в этих условиях 9,8% роста цен можно считать положительным результатом.
Проведут ли обещанную модернизацию
Несмотря на то что цены на ЖКУ постоянно растут, историй о некачественно оказанных услугах меньше не становится. Например, в июне этого года несколько тысяч жителей Подмосковья почти сутки сидели без света и воды из-за коммунальной аварии, в июле жильцы одного из домов в Новосибирске жаловались, что воду им могут отключать по несколько раз в неделю, а одной из жительниц Екатеринбурга в 2008 году так отремонтировали системы горячего и холодного водоснабжения, что последние 14 лет она живет в квартире без отопления. На проблемы ЖКХ и состояния коммуникаций обращал внимание и Владимир Путин во время визита на завод «Тулажелдормаш» в апреле 2023 года, говоря, что без роста тарифов «сфера просто разрушится».
— Что касается ЖКХ: смотрите, жилищно-коммунальные платежи подрастают в зависимости от инфляции, потому что если они не будут вообще никак подрастать, то у нас ЖКХ, где и так проблем очень много, они копились десятилетиями, сама сфера просто разрушится, потому что не будет доходов, — отметил тогда российский президент. — Из чего тогда ее содержать?
В то же время Константин Крохин уверен, что за счет повышения тарифов в нынешней системе развитие сферы ЖКХ невозможно.
— К моему большому сожалению, нашего президента вводят в заблуждение уже не один год. О модернизации сферы говорят каждый год, когда речь заходит о повышении тарифов, — заявил Константин Крохин.
По мнению председателя Союза жилищных организаций Москвы, увеличение тарифов позволяет лишь поддерживать на плаву работающую систему, обеспечивающую ЖКУ. Единственный шанс на модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства — бюджетное финансирование.
— В этом году обещали, что за 10 лет в сферу ЖКХ России инвестируют порядка 4,5 триллиона рублей, которые как раз пойдут на развитие отрасли, — рассказал Константин Крохин. — Если речь идет о бюджетном финансировании, то эти деньги действительно могут пойти на модернизацию, и пока непонятно, будет это реализовано или нет. А повышение тарифов — это для поддержки штанов.
Как меньше платить за ЖКУ
Хоть мы никак не можем повлиять на растущие цены в квитанциях, есть способы сэкономить на ежемесячных платежах.
На перерасчет можно рассчитывать, если вас не было дома больше пяти дней, если из крана течет грязная горячая вода или холодной воды нет как минимум четыре часа.
Также нелишним будет следить за тем, что управляющая компания прописывает в тарифах ЖКХ. Она может вносить свои предложения по изменению тарифов, но утвердить их вправе только жильцы на общем собрании. Принимая участие в собрании жильцов и интересуясь деятельностью ТСЖ, вы сможете принимать участие в формировании тарифной политики вашего дома.
Можно еще проверить, полагается ли вам льгота на оплату ЖКУ. Ее могут получить многодетные семьи, семьи с низким доходом, военнослужащие и пенсионеры. Кстати, с 1 июля компенсации начали выдавать по-новому.
Еще несколько способов сэкономить: установить индивидуальные приборы учета, использовать светодиодные лампочки, отказаться от коллективной антенны.