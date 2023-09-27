«Никакой защиты от аппетитов монополистов у нас нет»: почему тарифы на ЖКУ продолжают расти

Пока мы отдыхали от повышения тарифов, в Минэкономики составили прогноз, согласно которому в следующем году стоимость жилищно-коммунальных услуг рванет сразу на 9,8%.

Почему так дорого

Даже учитывая то, что окончательный размер тарифов определяют региональные власти, прогнозируемый рост в полтора раза больше, чем привычные ежегодные 4–6 процентов. По мнению председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, учитывая нынешние реалии, это ожидаемый прогноз.