«Что делать людям — вообще никого не волнует»: жители Урманова заявили о страданиях из-за частых отключений воды

В Новосибирске жители Урманова, 1 заявили, что живут с частыми отключениями воды. Они жалуются, что воду могут отключать по несколько раз в неделю. НГС связался с председателем дома и коммунальными службами, чтобы узнать, почему так происходит.
— Чаще всего отключают холодную воду, но бывают такие случаи, что с 8 утра до 6 вечера отключают всю воду. А что делать людям, вообще никого не волнует, — сообщила жительница дома, попросившая об анонимности.
Что известно председателю
— В последнее время у нас отключается вода, так как у нас «Электросети» на соседних домах ведут работы, из-за чего отключается ЦТП (Центральный тепловой пункт), в том числе и насосы отключаются. Из-за этого нас нет ни холодной, ни горячей воды, — говорит председатель дома Ирина Гребенкина.
По ее словам, само ЖСК в последнее время практически не ведет работ.
— У нас была как-то замена стояков, но это по подъездам было. Я всегда предупреждаю в вотсапе, и всегда висят объявления. Все замены по стоякам горячей воды и отоплений надо делать в летний период, когда у нас нет отопления. Когда у нас, извините, рванет зимой, да и мы всё это отключим, это будет не очень хорошо. При этом у нас есть 64-й ЦТП, у них бывает, что отключаются насосы, бывают перепады электричества, и оно не всегда восстанавливается. Когда такая ситуация происходит, я звоню в 3-й тепловой участок и объясняю: «Наше ЦТП опять отключили». Дежурные едут к нам и включают, — говорит Ирина.
— У нас в прошлом году, как дождь с этой с грозой — идет отключение. Ну на подстанции какие-то были проблемы, сейчас они это устраняют. Где-то на протяжении трех недель они периодически отключали электроэнергию в соседних домах. 64-й ЦТП тоже при этом было задействовано, и из-за него отключается насос, у нас, соответственно, нет воды, но меня всегда предупреждают, и я всегда вот прям тут же пишу объявление, — рассказала Ирина Гребенкина.
Объявления Ирина пишет и в чатах, и клеит на подъезды, но там их иногда срывают, поэтому люди жалуются, что оказываются не предупреждены.
Что говорят коммунальные службы
Корреспондент обратился к различным коммунальным службам, чтобы выяснить причину отключений. Такой комментарий дали в СГК:
— 7 и 12 июля вынуждены были отключить горячее водоснабжение дома по ул. Урманова, 1 в связи с ремонтом на Центральном тепловом пункте. 11 июля отсутствие горячей и холодной воды было связано с отключением электроэнергии. Это не наш вопрос, о причинах необходимо уточнить в РЭС. Пять лет назад Новосибирский «Оловокомбинат» принял решение отказаться от деятельности по теплоснабжению и закрыть котельную. Соответственно, дома были переключены на теплоснабжение от ТЭЦ, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.
После обращения в СГК журналист обратился в РЭС для выяснения причины отключения электричества, идущего к тепловому пункту. В РЭС ответили, что за июль
— На текущий момент реконструкция ТП 5503 закончилась, в дальнейшем со стороны сетевой организации отключений линий, питающих Центральный тепловой пункт, не запланировано, — ответила пресс-служба АО «РЭС».
Кроме того, в «Горводоканале» сказали следующее:
— Холодное водоснабжение МКД осуществляется по водопроводу, проложенному в лотках совместно с тепловыми сетями через ЦТП. Данный водопровод не находится в хозяйственном ведении и не эксплуатируется МУП г. Новосибирска «Горводоканал». В
Ранее НГС рассказывал, что на этой неделе начался новый этап теплоиспытаний — горячую воду отключили на 8 улицах.