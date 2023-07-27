«Что делать людям — вообще никого не волнует»: жители Урманова заявили о страданиях из-за частых отключений воды

Что известно председателю

— В последнее время у нас отключается вода, так как у нас «Электросети» на соседних домах ведут работы, из-за чего отключается ЦТП (Центральный тепловой пункт), в том числе и насосы отключаются. Из-за этого нас нет ни холодной, ни горячей воды, — говорит председатель дома Ирина Гребенкина.

По ее словам, само ЖСК в последнее время практически не ведет работ.

— У нас была как-то замена стояков, но это по подъездам было. Я всегда предупреждаю в вотсапе, и всегда висят объявления. Все замены по стоякам горячей воды и отоплений надо делать в летний период, когда у нас нет отопления. Когда у нас, извините, рванет зимой, да и мы всё это отключим, это будет не очень хорошо. При этом у нас есть 64-й ЦТП, у них бывает, что отключаются насосы, бывают перепады электричества, и оно не всегда восстанавливается. Когда такая ситуация происходит, я звоню в 3-й тепловой участок и объясняю: «Наше ЦТП опять отключили». Дежурные едут к нам и включают, — говорит Ирина.