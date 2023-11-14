Наукоград Кольцово на несколько часов остался без воды: местные начали пугать друг друга фейками о стоках

— Вода восстановлена. Были перебои в связи с подтоплением насосного цеха. Я сам выезжал на место 2 раза. Горводокнал, аварийные бригады достаточно оперативно работали. В 10:40 — 10:45 вода была восстановлена уже. Был организован подвоз воды, он не был задействован. Был также организован особый режим работы школьных учреждений и садиков с учетом ситуации, но никакой паники, все спокойно пережили, выводы сделали. Про опасную воду, несчастья и прочее — все это слухи, — прокомментировал корреспонденту НГС глава Наукограда Николай Красников.

