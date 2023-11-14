Наукоград Кольцово на несколько часов остался без воды: местные начали пугать друг друга фейками о стоках

В рабочем поселке Кольцово утром, 14 ноября, отключили холодную и горячую воду — после этого в местных соцсетях поднялись бурные обсуждения, а также появились фейки о том, что авария произошла на «Векторе» и что воду из крана, если та появится, можно не пить.
Что писали в соцсетях
Информация об отключениях, в частности, появилась группе «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что воду отключили из-за аварии.
— Из-за ремонтных работ на территории Наукограда ограничили подачу холодной и горячей воды. На устранение аварии потребуется не менее четырех часов. «Горводоканал» организует привоз питьевой воды, — сообщили в группе.
Также сообщалось, что в Наукограде не работают детские сады, а школы работают в ограниченном режиме. Нет воды и на главном предприятии Кольцова — в ГНЦВБ «Вектор». В местных чатах также сообщали, что авария произошла именно там.
В телеграм-канале «Защита леса в Кольцово» начали распространять более устрашающие сообщения — якобы из-за аварии воду из крана лучше не пить.
— На насосной станции случилось неладное. И воду из-под крана лучше не пить. Кто узнает, где будет раздача питьевой воды — маякните! Насосную станцию на «Векторе» якобы затопило канализационными стоками. Пить из-под крана лучше не надо пока, даже если у кого вода еще идет, — писали местные жители.
Опровержение от «Вектора»
Сотрудники «Вектора» пожелавшие остаться анонимными, сообщили НГС, что все туалеты на предприятии закрыты, люди ничего не знают, но авария произошла не на предприятии.
Позже информацию прокомментировали и в пресс-службе центра.
— «Вектор» к холодному водоснабжению в Кольцово не имеет отношение. Это «Горводоканал», — сообщили в пресс-службе «Вектора».
Комментарий главы поселка
Глава рабочего поселка Николай Красников отметил, что никакой опасности нет, а информация о том, что воду из крана пить опасно — слухи.
— Вода восстановлена. Были перебои в связи с подтоплением насосного цеха. Я сам выезжал на место 2 раза. Горводокнал, аварийные бригады достаточно оперативно работали. В 10:40 — 10:45 вода была восстановлена уже. Был организован подвоз воды, он не был задействован. Был также организован особый режим работы школьных учреждений и садиков с учетом ситуации, но никакой паники, все спокойно пережили, выводы сделали. Про опасную воду, несчастья и прочее — все это слухи, — прокомментировал корреспонденту НГС глава Наукограда Николай Красников.
Ранее НГС писал о том, что в сентябре воду отключили сразу на нескольких улицах левого берега Новосибирска. Возмущенные жители рассказали о своей проблеме корреспондентам.