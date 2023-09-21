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«Мойте детей, как хотите»: отключение воды произошло в Ленинском районе Новосибирска

Читатели сообщают о проблемах на нескольких улицах левобережья

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Читатели сообщают о массовом отключение, но подтвердить эти слова на момент публикации не удалось

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Вечером 21 сентября на нескольких улицах Ленинского района Новосибирска отключили подачу воды. Об этом НГС рассказали читатели с левобережья.

— Отключили горячую и холодную воду экстренно у всего дома. Может, не у одного. В диспетчерской говорят: аварийно, но никакой информации. В 051 уже час ничего не знают. В аварийке ЖЭУ просто трубку не берут. Мойте детей, как хотите! — возмущается Анна, жительница Римского-Корсакова, 12.

По словам другого читателя, авария произошла на нескольких улицах левобережья.

— В Ленинском районе большая авария. Во многих домах нет никакой воды. Всю воду отключили с 19 до 20. К 20 она совсем перестала течь, — рассказал читатель Иван с улицы Серафимовича.

В редакцию поступила информация об отсутствии воды на улицах Петропавловской и Линейной.

— Проспект Карла Маркса 35 с 17:00 нет ни какой воды, — сообщила читательница Екатерина Черкасова.

На сайте Системы жизнеобеспечения города отсутствует информация об аварийных отключениях воды.

— Это не наш дефект. Уточняйте у Горводоканала или по телефону 051, — заявили в СГК.

Получить оперативный комментарий Горводоканала также не удалось. Телефон службы 051 занят на протяжении часа. Информация уточняется.

Ранее нескольких домах Новосибирска отключили электроснабжение.

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