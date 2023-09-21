«Мойте детей, как хотите»: отключение воды произошло в Ленинском районе Новосибирска

Вечером 21 сентября на нескольких улицах Ленинского района Новосибирска отключили подачу воды. Об этом НГС рассказали читатели с левобережья.

— Отключили горячую и холодную воду экстренно у всего дома. Может, не у одного. В диспетчерской говорят: аварийно, но никакой информации. В 051 уже час ничего не знают. В аварийке ЖЭУ просто трубку не берут. Мойте детей, как хотите! — возмущается Анна, жительница Римского-Корсакова, 12.

