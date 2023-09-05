«Никто объяснить не может»: свет отключили в домах Челюскинского жилмассива

Вечером 5 сентября в нескольких домах Новосибирска отключили электроснабжение. Как сообщил читатель НГС Андрей, свет пропал в том числе в ЖК «Дождь» на улице Красноярской и ЖК «Престиж» на Салтыкова-Щедрина.
— Более 16 домов без света, его нет с 16 часов дня. Была информация, что аварийное отключение на два-три часа, но до сих пор нет, — сообщил читатель НГС. — Никто ничего объяснить не может. Сказали, что до утра.
На сайте «Мой Новосибирск» отсутствует информация об аварийном отключении электроснабжения по указанным адресам. Между тем сервис сообщает, что сегодня днем в городе на несколько часов отключили свет в домах, которые находятся рядом с жилыми комплексами. Там произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции (ТП).
НГС позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска с просьбой уточнить, когда в жилые дома планируется вернуть электричество, но специалисты заявили журналисту, что не уполномочены отвечать на вопросы. Диспетчерская служба АО «РЭС» не ответила на звонок корреспондента.
В аварийно-диспетчерской службе УК «Дождь» НГС подтвердили информацию об отключении света в жилом комплексе. В компании уточнили, что отключение в доме на Красноярской началось в 17:30. К 22:30 электричество не вернули в здание.
Отключение произошло на двух ТП, света лишились несколько зданий. Точное количество домов, как и сроки окончания аварийного отключения, специалисты не смогли сообщить журналисту издания.
В конце августа в Новосибирске на Плющихинском жилмассиве отключили подачу холодного и горячего водоснабжения. Воды лишились жители 70 домов.