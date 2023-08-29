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До устранения причины: 70 домов остались без горячей и холодной воды на Плющихинском жилмассиве

По словам местных жителей, отключение произошло утром 29 августа

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Отключение коснулось зданий на улицах Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына и Плющихинской

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29 августа в Новосибирске на Плющихинском жилмассиве отключили подачу холодного и горячего водоснабжения. Как сообщается на сайте управляющей компании «Плющихинский», воду отключили из-за аварии на насосной канализационной станции. Воды лишились жители 70 домов.

Отключение коснулось зданий на улицах Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына и Плющихинской. В управляющей компании сообщили, что ограничение продлится «до устранения причины». Специалисты организовали подвоз холодной воды по двум адресам. Кроме того, к одному из домов во двор приехал автомобиль с водой.

НГС позвонил в круглосуточную аварийную службу компании с просьбой уточнить сроки устранения работ, но журналисту не ответили на звонок. Корреспондент издания также обратился в ГК «Дискус» с целью узнать, когда в жилые дома вернется водоснабжение.

В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска НГС сообщили, что специалисты ведут поэтапное подключение холодной воды в домах на Плющихинском жилмассиве.

— В ближайшее время будут запитаны все дома, — сказали специалисты.

Как рассказала НГС местная жительница, около 03:00 29 августа из крана с горячей водой в одном из домов текла тонкая струйка, но уже через 4 часа вода закончилась совсем. Для жителей массива организовали раздачу воды из шланга.

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