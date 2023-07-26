«Посадишь цветы — начинают выкапывать»: три новосибирских управдома — о том, как добиться капремонта и не возненавидеть соседей

В 2019 году в «сталинке» поменяли холодное и горячее водоснабжение, канализацию. В 2022–2023 годы прошли четыре вида капитальных ремонтов.

— Сложно было работать — нужно было и с подрядчиком вопросы решать, с управляющей компанией, с фондом модернизации ЖКХ, — вспоминает Татьяна Власенко. — Также дом трижды выигрывал суд с магазином «Красное&Белое», алкомаркет не хочет платить за свою рекламную вывеску на доме.

