«Посадишь цветы — начинают выкапывать»: три новосибирских управдома — о том, как добиться капремонта и не возненавидеть соседей

Старшие по дому и председатели ТСЖ — люди, от которых зависят состояние многоквартирного дома и комфорт жизни в нем. Чаще всего жильцы не верят, что в здании, тем более старом, можно что-то улучшить или изменить, и обычно только ругаются друг с другом и коммунальщиками. Но мы пошли от обратного и собрали несколько успешных историй старших по дому — их уважают соседи, а дома, где они работают, преображаются до неузнаваемости.
Татьяна Васильевна — старшая по дому на Станиславского, 8
Татьяна Власенко стала старшей по дому на Станиславского, 8 в 2010 году. С тех пор дом 1956 года постройки преобразился как снаружи, так и внутри. Соседи от Татьяны Васильевны в восторге. Жительница одной из квартир Светлана часто видит, как старшая по дому решает все проблемы, а при необходимости привлекает жильцов.
— Во время капремонтов она ходила, всё контролировала, узнавала у жильцов, кому как удобнее, связывалась с бригадирами и прорабами. Следила, чтобы у всех всё было комфортно. Она была полностью включена в этот процесс. Мне очень быстро устранили протечку трубы. Также, когда ремонтировали кровлю, во время сильного дождя у нас потекло с потолка, и я позвонила ей — в течение часа проблему устранили. После она связалась с управляющей компанией, сама нашла людей, которые пришли ко мне и написали акт об этой протечке. И таких случаев было много. Держит нас всегда в курсе событий и всех отключений, — отметила Светлана.
Татьяна стала решать вопросы дома, которыми никто не занимался, после этого ей предложили стать старшей. «Потом уже жалко было оставлять дом без какого-то контроля, поэтому и решила продолжить. Вот так из года в год и занимаюсь этими вопросами», — вспоминает Татьяна Васильевна.
Вопросов хватает. Рутина — общение со слесарями и сантехниками. Более сложно — текущий ремонт общего имущества. Так, на Станиславского отремонтировали подъезды: поставили пластиковые окна, видеокамеры, вторые двери в подъездах и домофоны. Периметр дома огородили забором, поскольку из-за новостройки поблизости было очень много машин, приезжающих в офисное здание. Это мешало прогулкам детей и проходу взрослых. Жители собрались и приняли решение оградить придомовую территорию. Через диалог с депутатами удалось поставить детскую площадку, пять спортивных тренажеров и сделать небольшие клумбы.
— Очень сложно работать с людьми, поскольку сейчас ответственности и желания сделать лучше, красивее у народа немного. Посадишь цветы — начинают выкапывать, если это не огражденная территория, поэтому немножко убавляется желание что-то делать, — пожаловалась женщина.
В 2019 году в «сталинке» поменяли холодное и горячее водоснабжение, канализацию. В 2022–2023 годы прошли четыре вида капитальных ремонтов.
— Сложно было работать — нужно было и с подрядчиком вопросы решать, с управляющей компанией, с фондом модернизации ЖКХ, — вспоминает Татьяна Власенко. — Также дом трижды выигрывал суд с магазином «Красное&Белое», алкомаркет не хочет платить за свою рекламную вывеску на доме.
— Я еще состою в совете ТОС. Мы через администрацию поздравляем по праздникам ветеранов, одиноких матерей, многодетные семьи и пенсионеров. Сейчас финансирование поменьше, и вся помощь немножко снизилась. Также работаем с депутатами, если у нас какие-то вопросы есть, — мы идем к ним, например, решаем вопросы по озеленению, по детским площадкам, — закончила Татьяна.
Маргарита Андреевна — старшая одного из самых длинных домов, Вокзальная магистраль, 5
Маргарита Простомолотова является старшей по дому уже 47 лет. За это время здесь появилась спортивная площадка, а придомовая территория превратилась в небольшой сквер.
Маргарита Андреевна заехала в дом 29 декабря 1970. Уже после двух собраний ЖКХ стала принимать участие в его жизни. Активно занимается домом последние 28 лет. Она обошла всех жителей и выписала, сколько в доме детей, участников ВОВ, тружеников тыла, вдов и детей блокады Ленинграда.
— Один раз спонтанно получилось, что я провела праздник. Теперь провожу праздники: Новый год, Масленицу, День Победы, День защиты детей, День города, юбилей дома, День пожилого человека. Приглашаем на празднование нашего мэра, он часто приходит. На День Победы совместно с 168-й школой мы готовили праздничный концерт и «Бессмертный полк». Были знамена и почетный караул. Это был действительно праздник — люди со слезами под музыку уходили. Также приглашаем зоопарк, к нам привозят верблюдов и пони, — дополнила Маргарита Андреевна.
Спортивную площадку жители построили своими силами. Затем хотели ее обновить, для этого Маргарита Андреевна встретилась с одним из депутатов, они совместно организовали ремонт. Сейчас на ней проходят дворовые соревнования, где дети — участники, их родители — судьи.
— Мы уже 2 раза проводили крупные соревнования. Участвуют наши дети, также привлекаю ребят с других домов. На День защиты детей мы проводим спортивные игры: шахматные турниры, дартс, перетягивание каната и футбол, — рассказала сибирячка.
— У нас очень красивый двор. Около пяти лет назад мы сделали глобальный ремонт. А недавно я выиграла грант на клумбу. За нашим домом очень следим: во дворе оформлены деревья, косим траву, следим за цветами, высадили больше ста кустарников, мы за ними ухаживаем. У меня хорошая команда дворников, поэтому двор идеально чистый, — уточнила женщина.
— Хочу благоустроить обратную сторону дома, у меня есть одна большая задумка, но я пока не готова ей поделиться. Сейчас ищу тех, кто поможет ее воплотить. Это дело города, хочется, чтобы город был задействован.
Николай Сергеевич — председатель ТСЖ на Галущака, 2
Николай Хоменко за три года изменил дом до неузнаваемости. Благодаря ему многоэтажка выиграла в региональном конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». Николай стал председателем по одной причине: «захотел, чтобы в доме что-то начало меняться к лучшему». В должности он с лета 2020 года, недавно жители переизбирали его на второй срок.
Первое изменение, которое сделал Николай, — полномасштабный ремонт входных зон в жилых подъездах. Это дало большой стимул дальнейшему положительному развитию и изменениям в доме, у жителей сложился кредит доверия. После этого люди стали активно откликаться на вопросы, начали участвовать в голосованиях, высказывать свои пожелания, мнения о том, что происходит в доме.
— В начале мы столкнулись с очень большими трудностями — денег не было на счету как таковых, чтобы можно было какие-то проекты и улучшения осуществлять. У собственников были большие суммы долга за содержание жилья и капитальный ремонт. Мы собрали все долги, и вышли очень большие суммы. Начали готовить проект. После того как собрали базу контактов всех жителей дома, оказалось, что тут живет один из известных городских архитекторов — Андрей Шемонаев. И его шар-студия совершенно безвозмездно сделала замечательный проект, который мы с удовольствием реализовали. В итоге один подъезд обошелся около миллиона рублей.
— Мы поменяли всё. Не только уложили крупноформатный керамогранит, мы поменяли потолки, стены, уложили теплый пол, сделали систему грязезащиты на входе, поменяли алюминиевые двери, поставили закаленные стеклопакеты, поменяли обрамление лифтов на нержавейку, сделали новое освещение, коммуникации и систему пожарной безопасности. Заняли 1-е место в номинации «Лучший подъезд» в региональном конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». На призовые деньги купили камеры видеонаблюдения и установили их по всему дому, — рассказал председатель ТСЖ.
Усилиями дома в нем сделан капитальный ремонт фасадов, витражей, которые находились в аварийном состоянии. Также заменили двери в офисных подъездах.
— Владельцы недвижимости очень положительно откликнулись на это. Они тоже имеют для нас большую важность и ценность, — отметил Николай. — В рамках депутатского наказа дом получил субсидию в 200 тысяч рублей. Эти деньги потратили на озеленение, посадили на территории елки до 22,5 метра высотой.
Дом принимал участие и в акции спасения деревьев — пересадили к себе сосны, которые попали в зону застройки неподалеку.
— Мы откликнулись на призыв, поехали и выкопали сосны, посадили их у нас на детской площадке, чтобы создать живую изгородь. Но, правда, деревья еще небольшие, — уточнил Николай.
— Вся улица нам завидует. Председатели окрестных домов по улице Галащука ходят к нам на экскурсию перенимать опыт, некоторые просят у нас проект, чтобы попробовать воплотить его у себя, — отмечает мужчина.
В будущем ремонт хотят продолжить и сделать его в офисных подъездах — в доме их четыре.
— Мы уже поменяли им входные зоны, двери, наружное освещение. Сейчас планируем капитальный ремонт крылец цоколя, парапетов и пандусов. Входные группы на улице, которые возле подъездов, хотим сделать долговечными, из натурального гранита, — рассказал Николай.
Территорию планируют улучшать и дальше, давно хотят осовременить детскую площадку, но из-за коллектора, проходящего под площадкой, ничего не могут сделать.
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