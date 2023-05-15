«Богдашку надо спасать». Жители самых эффектных «сталинок» правобережья — об огромных счетах за капремонт и ветхих фасадах

У микрорайона, построенного в 50-х годах прошлого века вдоль улицы Богдана Хмельницкого, когда-то была слава элитарного места. Жить здесь считалось очень престижным, поэтому новосибирцы обменивали квартиры, выкраивали деньги — в общем, делали всё, чтобы заселиться в одну из роскошных малоэтажек соцгородка. Спустя десятилетия никакой привилегированностью здесь и не пахнет: фасады когда-то красивых домов обветшали, скульптурные композиции разрушились, а обещанного капремонта жители домов вынуждены ждать годами. Корреспондент НГС Ксения Лысенко поговорила с обитателями тех самых «сталинок», о которых когда-то мечтали жители советского Новосибирска, и узнала, как сейчас живется в домах большой славы, но неопределенного будущего.
Из панельки в «сталинку» за 5 миллионов
В полдень буднего дня в квартале улиц Александра Невского и
Они живут в обшарпанной зеленой четырехэтажке 1955 года. У дома красивые фронтоны, но это, пожалуй, единственные декоративные элементы «сталинки» — ее строительство выпало на то время, когда в СССР уже приняли постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». В этот дом «без излишеств» семья Анастасии переехала из панельки в Кировском районе, двушка с характерными высокими потолками обошлась им в
— Здесь гораздо лучше. Как раз с шумоизоляцией тут всё хорошо — слышно, только если кто-то в подъезде ходит. Полы не скрипят, насекомых нет, соседи попались хорошие, — перечисляет плюсы она.
На этом плюсы заканчиваются: гулять девушке с маленьким сыном среди ветшающих «сталинок» некомфортно, поэтому обычно она ходит в «Эдемский сад» или парк «Сосновый бор» к остановке «Учительская». Трубы, по ее признанию, тоже давно нуждаются в замене, и утро начинается у нее с ежедневного ритуала: заблаговременно открыть кран с горячей водой, чтобы за несколько минут та стекла и стала действительно горячей.
Но самое проблемное — капремонт, который пообещали семье Анастасии предыдущие владельцы квартиры во время покупки жилья.
— Сказали, что в этом году его вроде как начнут. Но мы так смотрим, соседний дом ремонтируют — значит, наш следующий.
Ремонт в этом квартале почему-то решили начать с третьей линии домов, а первая линия с самыми примечательными «сталинками» пока остается нетронутой.
«Дома красивые, но, зараза, не ремонтируют»
Надежда Ефимовна как раз живет в доме, где сейчас идет ремонт: газон завален досками, двери подъездов открыты и всюду снуют рабочие в спецодежде. Ее четырехэтажка отличается от дома Анастасии разве что цветом: она не зеленая, а желтая. А еще годом постройки: дом Надежды Ефимовны построили в 1954 году. Степень износа у них одинаковая — чуть более 40%.
По словам женщины, ремонт еще не завершен, но она уже видит недочеты и крайне этим недовольна.
— Нет старшего по дому, поэтому я в качестве выполненных работ сомневаюсь. Вот эта подушка возле дома, — показывает она на гравий под окнами домов, — это всё или еще насыпать будут? Что это за крошка мелкая? Подушка неровная. И ребята молодые, поэтому что-то я так сомневаюсь...
Надежда Ефимовна объясняет, что отремонтировать должны проводку в подъезде, крышу, подвалы и отмостки. Фасада в списке вроде бы нет, но она всё равно надеется, что желтоватый домик покрасят «во что-то приличное», и показывает на соседнюю «сталинку», в которой совсем недавно ремонт закончили. Покрасили ее в нежно-салатовый цвет.
Пенсионерка кокетливо поправляет кепку и рассказывает, что переехала с Алтая на Богдашку в
— Я обожаю это место, мне нравятся большие пространства и маленькие дома. Называю Богдашку деревней Меркушовка — это по своей фамилии, — смеется она. — У меня квартира шикарная: высокие потолки, отличная шумоизоляция, тишина. Эти дома еще простоят, за ними бы только ухаживать! Есть, конечно, и плюсы, и минусы, но браться надо за благоустройство! Богдашку надо спасать, она плачет, но она хорошая.
Виталий Викторович в отличие от Надежды Ефимовны — коренной житель. В
— Спросите меня, где лучше было: при Советском Союзе или сейчас? Я вам отвечу: конечно, при советской власти! — восклицает пенсионер, не дожидаясь реакции журналиста. — Порядка было больше, понимаете? Я в своей жизни квартиру два раза получал бесплатно: один раз на свою семью, а второй — на отселение дочери, когда она выросла. Бес-плат-но! Сейчас такое немыслимо.
Виталий Викторович с супругой продолжает жить в выданной ему когда-то государством
— Дома красивые, но, зараза, не ремонтируют. Зато деньги платим бешеные. А знаете, что говорят? «Как только, так сразу». 760 рублей выходит за капремонт. Ну разве это маленькие деньги?
Дом-двоечник и дом-отличник
Как говорил архитектор Игорь Поповский, Богдашка в свое время считалась элитным местом для проживания из-за того, что находилась «на московском обеспечении». Уровень жизни в «сталинках» Богдашки был даже выше, чем в центре Новосибирска. Яркой иллюстрацией к той самой «элитной» жизни советского человека можно назвать сказочные дома «Алиса» и «Гулливер» в
— Привилегированный дом он у нас считался как бы. Ну якобы там шишки всякие жили, — говорит Василий Викторович, показывая на дом «Алисы». — Но я потом глянул, вроде никто там из шишек не жил. Но слава такая ходила.
Те самые сказочные дома к настоящему моменту уже изрядно утратили свое великолепие. Впрочем, дом «Гулливер» во
Будто бы в противовес дому-отличнику гнетущее впечатление производит дом «Алисы» в противоположной стороне от «Гулливера». Здание выкрашено сразу в три цвета: мрачно-серый (обращен к гимназии
— Наш начали делать, а этот (дом «Гулливер». — Прим. ред.) еще даже не начинали. А потом я иду с поликлиники, смотрю — тот уже красить начали, а с нашим так всё и заглохло. Уж не знаю, почему, безответственные какие-то попались рабочие. Запустили наш красивый дом, — рассказывает Антонина Федоровна.
Последний раз конкурс на ремонт фасада и подвала дома «Алиса» проводили в 2020 году. В нем победила и заключила контракт компания «Промэнергострой» (принадлежит Ольге Величко, и это ее единственный бизнес, судя по базе «Контур.Фокус». В 2022 году выручка составила
Антонина Федоровна живет в 80-метровой квартире уже 44 года: престижную недвижимость ее мужу удалось выбить, обменяв свое прежнее жилье на площади Калинина. Вероятно, помог и статус ее мужа: он работал в милиции. За капремонт теперь ежемесячно она платит 1021 рубль, но самого ремонта, по ее словам, так дождаться и не может.
— Сюда рвались все жить, менялись, квартиры покупали. В нашем доме квартиру купили бы за любую цену. Дорогие были квартиры страшно. В основном, у нас интеллигенция собиралась — люди с 80-го завода, например (сегодня это НЗХК. — Прим. ред.), те, которые повыше в должностях были. Но это было раньше, а вот что сейчас, — она потирает лоб. — Засрали всё, я извиняюсь за выражение, но засрали ужасно. Богданка уже не такая. Как везде стало: машины, машины, заторы, везде грязь. А была ведь такая яркая, нарядная.
В 2018 году НГС делал путеводитель по самому красивому району Новосибирска — вот как выглядят 12 чудес Богдашки.
А в центре Новосибирска постепенно разваливается самое красивое здание, которое должны беречь на федеральном уровне, — журналисты НГС проникли внутрь ветшающих парадных Стоквартирного дома.