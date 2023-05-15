«Богдашку надо спасать». Жители самых эффектных «сталинок» правобережья — об огромных счетах за капремонт и ветхих фасадах

Ремонт в этом квартале почему-то решили начать с третьей линии домов, а первая линия с самыми примечательными «сталинками» пока остается нетронутой.

«Дома красивые, но, зараза, не ремонтируют»

Надежда Ефимовна как раз живет в доме, где сейчас идет ремонт: газон завален досками, двери подъездов открыты и всюду снуют рабочие в спецодежде. Ее четырехэтажка отличается от дома Анастасии разве что цветом: она не зеленая, а желтая. А еще годом постройки: дом Надежды Ефимовны построили в 1954 году. Степень износа у них одинаковая — чуть более 40%.

