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Фоторепортаж

«Богдашку надо спасать». Жители самых эффектных «сталинок» правобережья — об огромных счетах за капремонт и ветхих фасадах

Красивый микрорайон, построенный немцами, в эпицентре катастрофы: дома разрушаются, но ремонтировать их не спешат

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Былое великолепие Богдашки: выцветшие скульптуры и ветшающий сталинский ампир

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У микрорайона, построенного в 50-х годах прошлого века вдоль улицы Богдана Хмельницкого, когда-то была слава элитарного места. Жить здесь считалось очень престижным, поэтому новосибирцы обменивали квартиры, выкраивали деньги — в общем, делали всё, чтобы заселиться в одну из роскошных малоэтажек соцгородка. Спустя десятилетия никакой привилегированностью здесь и не пахнет: фасады когда-то красивых домов обветшали, скульптурные композиции разрушились, а обещанного капремонта жители домов вынуждены ждать годами. Корреспондент НГС Ксения Лысенко поговорила с обитателями тех самых «сталинок», о которых когда-то мечтали жители советского Новосибирска, и узнала, как сейчас живется в домах большой славы, но неопределенного будущего.

Из панельки в «сталинку» за 5 миллионов

В полдень буднего дня в квартале улиц Александра Невского и 2-й Краснодонский переулок тихо, но, как говорит местная жительница Анастасия, которая вышла погулять во двор с ребенком, здесь почти всегда тихо. Это и привлекает ее в Богдашке, куда она переехала этой зимой.

Так выглядят тихие дворики Богдашки

Так выглядят тихие дворики Богдашки

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Анастасия не задумываясь переехала сюда из Кировского района

Анастасия не задумываясь переехала сюда из Кировского района

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Они живут в обшарпанной зеленой четырехэтажке 1955 года. У дома красивые фронтоны, но это, пожалуй, единственные декоративные элементы «сталинки» — ее строительство выпало на то время, когда в СССР уже приняли постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». В этот дом «без излишеств» семья Анастасии переехала из панельки в Кировском районе, двушка с характерными высокими потолками обошлась им в 5 миллионов рублей с лишним.

— Здесь гораздо лучше. Как раз с шумоизоляцией тут всё хорошо — слышно, только если кто-то в подъезде ходит. Полы не скрипят, насекомых нет, соседи попались хорошие, — перечисляет плюсы она.

Квартира в этом скромном доме обошлась Анастасии в <nobr class="_">5 миллионов</nobr>

Квартира в этом скромном доме обошлась Анастасии в 5 миллионов

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На этом плюсы заканчиваются: гулять девушке с маленьким сыном среди ветшающих «сталинок» некомфортно, поэтому обычно она ходит в «Эдемский сад» или парк «Сосновый бор» к остановке «Учительская». Трубы, по ее признанию, тоже давно нуждаются в замене, и утро начинается у нее с ежедневного ритуала: заблаговременно открыть кран с горячей водой, чтобы за несколько минут та стекла и стала действительно горячей.

Но самое проблемное — капремонт, который пообещали семье Анастасии предыдущие владельцы квартиры во время покупки жилья.

— Сказали, что в этом году его вроде как начнут. Но мы так смотрим, соседний дом ремонтируют — значит, наш следующий.

Ремонт постепенно захватывает дворы микрорайона. Но будет ли он проведен качественно, местные жители сомневаются

Ремонт постепенно захватывает дворы микрорайона. Но будет ли он проведен качественно, местные жители сомневаются

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Ремонт в этом квартале почему-то решили начать с третьей линии домов, а первая линия с самыми примечательными «сталинками» пока остается нетронутой.

«Дома красивые, но, зараза, не ремонтируют»

Надежда Ефимовна как раз живет в доме, где сейчас идет ремонт: газон завален досками, двери подъездов открыты и всюду снуют рабочие в спецодежде. Ее четырехэтажка отличается от дома Анастасии разве что цветом: она не зеленая, а желтая. А еще годом постройки: дом Надежды Ефимовны построили в 1954 году. Степень износа у них одинаковая — чуть более 40%.

По словам женщины, ремонт еще не завершен, но она уже видит недочеты и крайне этим недовольна.

Надежда Ефимовна любит Богдашку и порой выходит в свой двор, чтобы убрать его от мусора

Надежда Ефимовна любит Богдашку и порой выходит в свой двор, чтобы убрать его от мусора

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— Нет старшего по дому, поэтому я в качестве выполненных работ сомневаюсь. Вот эта подушка возле дома, — показывает она на гравий под окнами домов, — это всё или еще насыпать будут? Что это за крошка мелкая? Подушка неровная. И ребята молодые, поэтому что-то я так сомневаюсь...

Надежда Ефимовна объясняет, что отремонтировать должны проводку в подъезде, крышу, подвалы и отмостки. Фасада в списке вроде бы нет, но она всё равно надеется, что желтоватый домик покрасят «во что-то приличное», и показывает на соседнюю «сталинку», в которой совсем недавно ремонт закончили. Покрасили ее в нежно-салатовый цвет.

Соседний дом получил неожиданное цветовое решение фасада

Соседний дом получил неожиданное цветовое решение фасада

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Пенсионерка кокетливо поправляет кепку и рассказывает, что переехала с Алтая на Богдашку в 2011 году — до этого колесила по стране вслед за мужем, военным, приехавшим с Украины. Раньше она работала учителем и в уголовно-исполнительной системе, сейчас давно на пенсии, но усидеть дома не может. Она ходит в соседний бор заниматься скандинавской ходьбой, а еще на добровольных началах регулярно собирает мусор в своем и соседних двориках — дворника-то всё равно нет.

— Я обожаю это место, мне нравятся большие пространства и маленькие дома. Называю Богдашку деревней Меркушовка — это по своей фамилии, — смеется она. — У меня квартира шикарная: высокие потолки, отличная шумоизоляция, тишина. Эти дома еще простоят, за ними бы только ухаживать! Есть, конечно, и плюсы, и минусы, но браться надо за благоустройство! Богдашку надо спасать, она плачет, но она хорошая.

За двориками здесь стараются следить

За двориками здесь стараются следить

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И обычно выгоняют сомнительные компании с лавочек

И обычно выгоняют сомнительные компании с лавочек

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Виталий Викторович в отличие от Надежды Ефимовны — коренной житель. В 1980-х он работал на оборонном заводе, благодаря этому и получил квартиру в статусном доме на первой линии Богдана Хмельницкого. Сейчас таковым он, конечно, считаться не может: ржавые лестницы, подтекающая крыша, ветхий фасад и балконы, которые грозят вот-вот осыпаться.

— Спросите меня, где лучше было: при Советском Союзе или сейчас? Я вам отвечу: конечно, при советской власти! — восклицает пенсионер, не дожидаясь реакции журналиста. — Порядка было больше, понимаете? Я в своей жизни квартиру два раза получал бесплатно: один раз на свою семью, а второй — на отселение дочери, когда она выросла. Бес-плат-но! Сейчас такое немыслимо.

Так выглядит дом Виталия Викторовича, который всё еще дожидается ремонта

Так выглядит дом Виталия Викторовича, который всё еще дожидается ремонта

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Квартиру в нем ему выдали за работу на оборонном заводе

Квартиру в нем ему выдали за работу на оборонном заводе

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Виталий Викторович с супругой продолжает жить в выданной ему когда-то государством 60-метровой квартире — ею он очень доволен. Правда, обслуживание из года в год влетает ему в крупную сумму.

— Дома красивые, но, зараза, не ремонтируют. Зато деньги платим бешеные. А знаете, что говорят? «Как только, так сразу». 760 рублей выходит за капремонт. Ну разве это маленькие деньги?

Дом-двоечник и дом-отличник

Как говорил архитектор Игорь Поповский, Богдашка в свое время считалась элитным местом для проживания из-за того, что находилась «на московском обеспечении». Уровень жизни в «сталинках» Богдашки был даже выше, чем в центре Новосибирска. Яркой иллюстрацией к той самой «элитной» жизни советского человека можно назвать сказочные дома «Алиса» и «Гулливер» в 1-м и 2-м Краснодонских переулках. Сами четырехэтажки выросли в середине 1950-х как хороший пример пышного сталинского ампира: богато украшенные фронтоны, балюстрады, колонны и лепнина под крышей. А вот запоминающимися эти дома сделал архитектор Геннадий Арбатский, посвятив 40 лет назад дворики «сталинок» сказкам «Алиса в Стране чудес» и «Гулливер в стране лилипутов».

— Привилегированный дом он у нас считался как бы. Ну якобы там шишки всякие жили, — говорит Василий Викторович, показывая на дом «Алисы». — Но я потом глянул, вроде никто там из шишек не жил. Но слава такая ходила.

Дом «Гулливер» десять лет назад обнесли забором. Квартир в продаже сейчас в нем нет, но, как говорят старожилы, в советские времена недвижимость на Богдашке стоила невероятно дорого

Дом «Гулливер» десять лет назад обнесли забором. Квартир в продаже сейчас в нем нет, но, как говорят старожилы, в советские времена недвижимость на Богдашке стоила невероятно дорого

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Судя по тому, в каком состоянии сейчас находится этот дом, решение с ограждением было правильным

Судя по тому, в каком состоянии сейчас находится этот дом, решение с ограждением было правильным

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Те самые сказочные дома к настоящему моменту уже изрядно утратили свое великолепие. Впрочем, дом «Гулливер» во 2-м Краснодонском переулке, 10 выглядит аккуратно: недавно там закончили ремонт, и он буквально сияет розовой штукатуркой. Фонтана, который когда-то работал во дворике, больше нет, но скульптуры, придуманные Геннадием Арбатским, на своих местах: есть гигантский стул-горка для Гулливера, есть счеты-кубики, и даже сказочных персонажей на каменных плитах стараются подкрашивать. Возможно, дело всё в том, что почти 10 лет назад двор дома обнесли забором.

Здесь аккуратно обошлись даже с декоративными горельефами Геннадия Арбатского

Здесь аккуратно обошлись даже с декоративными горельефами Геннадия Арбатского

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А вот площадке во дворе явно бы не помешала заботливая рука (и ремонт)

А вот площадке во дворе явно бы не помешала заботливая рука (и ремонт)

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Будто бы в противовес дому-отличнику гнетущее впечатление производит дом «Алисы» в противоположной стороне от «Гулливера». Здание выкрашено сразу в три цвета: мрачно-серый (обращен к гимназии № 12), выцветший красный и белый — самый свежий. Ограждения у дома нет, как нет и скульптур Арбатского. Причудливые композиции ржавеют, их никто не реставрирует. Довершает картину свалка мусора, разбросанная с той самой серой, непарадной стороны.

— Наш начали делать, а этот (дом «Гулливер». — Прим. ред.) еще даже не начинали. А потом я иду с поликлиники, смотрю — тот уже красить начали, а с нашим так всё и заглохло. Уж не знаю, почему, безответственные какие-то попались рабочие. Запустили наш красивый дом, — рассказывает Антонина Федоровна.

Самое печальное зрелище этого квартала — стремительно ветшающий дом «Алиса»

Самое печальное зрелище этого квартала — стремительно ветшающий дом «Алиса»

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Ремонт в нем так и не закончили, поэтому с одной стороны он красный...

Ремонт в нем так и не закончили, поэтому с одной стороны он красный...

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...а с другой — серый

...а с другой — серый

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Последний раз конкурс на ремонт фасада и подвала дома «Алиса» проводили в 2020 году. В нем победила и заключила контракт компания «Промэнергострой» (принадлежит Ольге Величко, и это ее единственный бизнес, судя по базе «Контур.Фокус». В 2022 году выручка составила 3,5 миллиона рублей, чистая прибыль ушла в минус на полмиллиона) — провести работы она обязалась за 13,6 миллиона рублей. Но в 2023 году с ней договор неожиданно расторгли. Когда будет следующая попытка отремонтировать примечательный дом, НГС спросил у мэрии — ответ на запрос пока не поступил.

Антонина Федоровна говорит, что в подъездах дела еще не так плохи. Рядом с лестницей прячется закрытый второй вход в подъезд

Антонина Федоровна говорит, что в подъездах дела еще не так плохи. Рядом с лестницей прячется закрытый второй вход в подъезд

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Утраченные скульптуры Геннадия Арбатского

Утраченные скульптуры Геннадия Арбатского

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Кое-где на Богдана Хмельницкого сохранились другие работы главного архитектора улицы

Кое-где на Богдана Хмельницкого сохранились другие работы главного архитектора улицы

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Антонина Федоровна живет в 80-метровой квартире уже 44 года: престижную недвижимость ее мужу удалось выбить, обменяв свое прежнее жилье на площади Калинина. Вероятно, помог и статус ее мужа: он работал в милиции. За капремонт теперь ежемесячно она платит 1021 рубль, но самого ремонта, по ее словам, так дождаться и не может.

— Сюда рвались все жить, менялись, квартиры покупали. В нашем доме квартиру купили бы за любую цену. Дорогие были квартиры страшно. В основном, у нас интеллигенция собиралась — люди с 80-го завода, например (сегодня это НЗХК. — Прим. ред.), те, которые повыше в должностях были. Но это было раньше, а вот что сейчас, — она потирает лоб. — Засрали всё, я извиняюсь за выражение, но засрали ужасно. Богданка уже не такая. Как везде стало: машины, машины, заторы, везде грязь. А была ведь такая яркая, нарядная.

В 2018 году НГС делал путеводитель по самому красивому району Новосибирска — вот как выглядят 12 чудес Богдашки.

А в центре Новосибирска постепенно разваливается самое красивое здание, которое должны беречь на федеральном уровне, — журналисты НГС проникли внутрь ветшающих парадных Стоквартирного дома.

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