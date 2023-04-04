Коммуналка снова подорожает? Минстрой предложил установить умные счетчики — как это повлияет на тарифы

Некоторые эксперты уверены в том, что тарифы на коммуналку не должны резко увеличиться, рост будет в пределах нескольких процентов, поскольку переходить на умные счетчики будут постепенно, а затраты на их установку в любом случае лежат на жильцах.

— Мы поддерживаем инициативу по возложению обязанности установки и обслуживания умных счетчиков на РСО. Также нужен единый центр обработки информации, поступающей с приборов: только тогда учет потребления коммунального ресурса можно считать достоверным. Перейти на такие счетчики должны все потребители, как это сделано в электроэнергетике, — считает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

